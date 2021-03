Cour d’assises de Namur: la victime frappée avec un objet contondant, son corps traîné sur plusieurs mètres

Le deuxième jour du procès de Styven Cumero, accusé du meurtre de Jeanette Katzenberg, a commencé par le témoignage du médecin légiste. On apprend notamment qu’un objet contondant a été utilisé.

Lorsque le docteur Du Verger, médecin légiste, est intervenu le 29 juillet 2015 dans le bois de Soye (Floreffe) après que des promeneurs ont alerté la police de la présence d’une femme inanimée, il a vu un corps en position ventrale avec les bras en l’air et les vêtements relevés et la moitié du visage en piteux état.

D’après ses constatations, la femme de 37 ans a subi un traumatisme crâno-facial extrêmement important. «Il y a un enfoncement de l’hémiface droite. Il y a des fractures et des plaies dont la plus importante se trouve au niveau de l’oreille droite, a-t-il observé. Un objet contondant est entré par cette plaie et a perforé le cerveau.»

L’utilisation d’un marteau, d’un burin voire d’une barre à mine figure parmi ses hypothèses. C’est précisément un coup avec un tel outil qui a entraîné une hémorragie cérébrale fatale et une dilacération de l’artère sylvienne droite (artère du cerveau, NDLR). Au niveau de la région maxillaire droite, il indique que trois à cinq coups ont pu être portés.

Le légiste n’a remarqué aucune lésion de défense au niveau des mains ou des avant-bras. Dernier élément qu’il met en avant: le corps de la victime a manifestement été traîné sur plusieurs mètres vu les traces de sang constatées sur le chemin menant au cadavre, les traces de ripage sur son corps ainsi que la jupe, le t-shirt et la veste retroussés. «Je pense que les faits se sont déroulés ailleurs et que le corps a été déplacé», a-t-il conclu.

1500 larves

C’est aussi une possibilité avancée par une experte judiciaire de l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC). Elle a analysé les larves prélevées sur le corps de Jeanette Katzenberg. Plus de 1500 issues de quatre espèces différentes. «Ça semble beaucoup mais sur un corps qui a séjourné à l’extérieur, c’est peu», a-t-elle commenté. D’après elle, la date de la première ponte remonte au 25 juillet 2015. Le décès serait intervenu, au plus tôt, à cette date-là.

Jeanette Katzenberg a très bien pu mourir aussi après les premières pontes et ainsi agoniser avant de décéder, selon l’experte. La victime aurait pu rendre l’âme ailleurs, être colonisée par les larves, puis être déplacée. Voilà des hypothèses qui permettront aux jurés, qui se montrent très proactifs, de se forger leur opinion.