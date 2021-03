Molenberghs, biostatisticien: «Un lockdown de courte durée peut inverser la tendance»

Avec les chiffres actuels de contamination, on se dirige vers 900 à 1.000 lits occupés dans les unités de soins intensifs, a affirmé mardi le biostatisticien de la KUL Geert Molenberghs dans l’émission «De Ochtend» sur Radio Een.

Selon lui, un lockdown de courte durée pourrait rapidement permettre de renverser la situation.

La Belgique enregistre à nouveau 4.000 infections au Covid 19 par jour. La semaine dernière, on a dénombré trois jours avec plus de 5 000 infections. Au cours des sept à dix prochains jours, M. Molenberghs prédit des journées de 7.000 à 7.500 infections.

On dénombre actuellement 588 patients dans les unités de soins intensifs. Lors de la première vague, il y a un an, on y a compté un maximum de 1.285 personnes; lors de la deuxième, en octobre, 1.473.

Nous sommes donc presque à mi-chemin de la première vague et nous nous dirigeons vers 900 à 1 000 lits occupés, ce qui, selon M. Molenberghs, est un chiffre très élevé.

Il appartient aux responsables politiques de décider des mesures à prendre «pour quitter ce plateau inconfortablement élevé» a encore expliqué Geert Molenberghs qui pense, à l’instar d’autres experts, qu’un lockdown de courte durée pourrait avoir un effet très positif sur la tendance actuelle.