Coronavirus: «Au rythme actuel, il y aura 1.000 patients en soins intensifs d’ici la mi-avril»

Les derniers chiffres du coronavirus dans notre pays ne sont pas bons. Sciensano et le centre de crise les ont analysés ce mardi. Il reste possible de les faire diminuer.

Le résumé en 4 points Nous avons dépassé les 4000 nouvelles contaminations par jour en moyenne et les 200 hospitalisations par jour. Il y a actuellement près de 600 patients covid en soins intensifs, c’est deux fois plus qu’il y a 5 semaines, mi-février. Ce sont des chiffres élevés, de l’ordre de ceux que nous avions connus en septembre, avant la deuxième vague. Mais l’accélération des chiffres n’est pas encore aussi forte que lors de cette 2e vague. La mortalité a très légèrement augmenté par rapport à la semaine dernière, mais elle continue pourtant de s’améliorer dans les maisons de repos et de soins.

Avec plus de 4000 nouvelles infections détectées par jour, nous avons connu une croissance de 41% par rapport à la semaine dernière.

«Certes nous faisons beaucoup de tests actuellement, mais le taux de tests positifs reste élevé, de l’ordre de 7,5% alors que nous étions entre 5,5 et 6% lors de la phase de plateau précédemment», a expliqué Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral.

«Nous pouvons encore agir pour maîtriser la croissance de ces chiffres», a lancé le docteur. «Ce ne sont pas les mesures qui détermineront l’évolution prochaine, mais la manière dont nous appliquons ces mesures».

Si on regarde les groupes d’âge les plus touchés, les plus fortes augmentations se situent chez les plus jeunes, enfants et adolescents, avec +56% de cas par rapport à la semaine précédente. «Un nouveau cas sur 4 se situe actuellement dans ces tranches d’âge», a précisé le porte-parole, ajoutant qu’on fait «plus de tests que par le passé chez les jeunes, mais la positivité des tests reste importante, plus importante que dans les tranches d’âge plus âgées».

Des augmentations qui concernent toutes les provinces, avec une carte de la Belgique totalement rouge.

C’est dans le Namurois que le taux d’infection est le plus élevé actuellement: 669 cas/100.000 habitants sur 14 jours, soit une fois et demie la moyenne belge (422/100.000 habitants sur 14 jours).

Les entrées à l’hôpital continuent, elles aussi, d’augmenter (+22% en une semaine). Au total, 2.359 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19. Un quart d’entre eux se trouvent en soins intensifs (588).

«Au rythme actuel, on pourrait atteindre les 1.000 patients en soins intensifs d’ici la mi-avril», a prévenu Yves Van Laethem.

Les décès enregistrés pour cause de coronavirus augmentent pour la première fois, très légèrement, depuis longtemps. Principalement chez les 65-74 ans.

«En revanche, la mortalité dans les maisons de repos continue de s’améliorer et diminue», s’est réjoui le docteur.