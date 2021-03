Les 6 heures moto de Spa-Francorchamps se tiendront le 14 août

Les 6 Heures moto de Spa-Francorchamps ont été avancées d’un jour et se tiendront le samedi 14 août au lieu du dimanche 15 août, a annoncé mardi l’organisateur, DG Sport.

«Pouvoir proposer des événements d’une telle ampleur sur le Circuit de Spa-Francorchamps reste un privilège... mais il nous faut aussi composer avec les aléas du calendrier international», a expliqué Florian Jupsin, responsable moto chez DG Sport.

«C’est ainsi que le 15 août, un événement de portée mondiale a été officialisé par le Circuit. Avec l’échéance de plus en plus proche du retour du Championnat du Monde d’Endurance Moto FIM sur le tracé spadois, il n’était évidemment pas question d’annuler nos 6 Heures Moto. L’épreuve est donc simplement avancée d’une petite journée, et comme le veut la tradition, essais et course auront lieu le même jour, soit le samedi 14.»

L’événement n’avait pu se tenir en 2020.