L’armée et les pompiers vont déployer au moins 35 vaccinodromes en France

En France, l’armée et les pompiers vont déployer «au moins 35» grands centres de vaccination contre le Covid-19, «pour pouvoir être capables d’utiliser» toutes les doses qui seront livrées à la France «à partir du mois d’avril», a affirmé lundi le ministre français de la Santé.

«Le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination - on peut les appeler +vaccinodromes+ ou +mégacentres+, quel que soit le nom», a déclaré Olivier Véran lors d’un déplacement à Epinay-sous-Sénart (Essonne) en compagnie de sa collègue déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu.

«Il y a au moins 35 centres qui vont être déployés à la fois par l’armée et les pompiers sur le territoire national. Et nous en déployons avec l’État, l’Assurance maladie, un certain nombre d’autres aussi», a ajouté le ministre de la Santé.

Ces 35 centres, pris en charge par l’armée, s’inscrivent dans les 1 à 2 grands centres de vaccination par départements gérés par le ministère et l’assurance maladie.

Il s’agit pour les autorités de «pouvoir être capables d’utiliser tous les vaccins qui nous sont livrés à partir du mois d’avril pour vacciner massivement les Français», a-t-il poursuivi. M. Véran a réaffirmé l’objectif de «10 millions de primovaccinés à la mi-avril, et puis ça va augmenter, parce que les apports de vaccin vont augmenter», a-t-il assuré.

Interrogé par l’AFP, le ministère des Armées précise que, le concernant, «la réflexion en cours concerne les hôpitaux d’instruction des armées», au nombre de 8 sur le territoire national. «On envisage une intensification de la vaccination dans ces hôpitaux en fonction de nos moyens et du nombre de doses mises à disposition», explique-t-on au sein du ministère.