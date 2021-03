Ganshoren: une crèche communale et la moitié d’une autre fermées

Les parents ont été prévenus par les équipes de direction ce dimanche.

Le service Petite enfance de la Commune de Ganshoren s’est vu contraint de fermer lundi et pour plusieurs jours, une crèche communale et la moitié d’une autre en raison de la situation sanitaire qui ne permettait plus de maintenir toutes les sections ouvertes, a annoncé la commune lundi.

Interrogé lundi, l’échevin de la Petite Enfance, Quentin Paelinckx, a précisé que les cas de contamination concernaient des membres du personnel de ces lieux d’accueil de la petite enfance.

Celui-ci a par ailleurs demandé à la ministre de la Petite enfance Bénédicte Linard, d’insister, à l’instar du message de Caroline Désir pour les enseignants, auprès du ministre de la Santé Franck Vandenbroucke pour que le personnel des crèches soit placé dans le groupe de vaccination prioritaire, dès à présent, et non quelques semaines avant les vacances d’été.

Un courrier en ce sens sera envoyé à la ministre.

«Une crèche ou une école qui ferme, ce sont d’une part des enfants qui n’ont plus l’occasion de se sociabiliser et d’autre part des parents qui doivent réorganiser, voire suspendre leur activité professionnelle. L’impact est très important, sur le plan pédagogique, humain et économique», a argumenté l’échevin.