Wouter Beke insiste sur la nécessité de mieux respecter les règles: «Je me fais du souci»

Le ministre flamand du Bien-Etre constate que les règles ne sont pas toutes respectées aujourd’hui avec le même degré de sécurité.

Le ministre flamand du Bien-Etre, Wouter Beke (CDV), n’a pas caché son inquiétude, lundi, face à l’augmentation du nombre de contaminations au Covid 19 et d’admissions à l’hôpital. Il s’agit à présent surtout de mieux respecter les règles existantes, a-t-il affirmé lors d’un entretien avec l’agence Belga.

Le nombre de contaminations a augmenté de 42% en Belgique au cours de la semaine écoulée.

+ LIRE AUSSI | Tous les indicateurs restent à la hausse, dont les nouvelles admissions (+22%)

«En une semaine, ce n’est pas rien. Je me fais honnêtement dit du souci», a commenté le ministre. À ses yeux, il n’est pas exclu que des mesures plus strictes soient nécessaires pour garder la circulation du virus sous contrôle, mais il s’agit pour le moment, avant tout, de respecter celles qui sont en place à savoir essentiellement, le télétravail, le respect des distances, l’obligation du port du masque, et la limitation du nombre de contacts sociaux.

«Je constate qu’elles ne sont aujourd’hui pas toutes respectées avec le même degré de sécurité. Beaucoup de gens regardent les nouvelles mesures, moi aussi, mais la première étape doit être d’appliquer celles qui existent déjà», a-t-il ajouté.

Beke a par ailleurs applaudi l’annonce de mesures supplémentaires par les ministres de l’enseignement, dimanche soir. Ceux-ci ont décidé d’intervenir plus rapidement dans les régions où l’augmentation des contaminations est déjà inquiétante et de placer au moins toute une classe en quarantaine dès qu’une infection y est détectée. Une autre mesure vise à empêcher les différentes classes d’entrer en contact les unes avec les autres.

«Si nous voulons que les écoles restent ouvertes, des mesures supplémentaires doivent être prises. Je pense que c’est un bon paquet», a-t-il dit, indiquant que des mesures plus drastiques dans ce secteur n’étaient pas à l’ordre du jour.