Toutes les écoles secondaires fermées jusqu’à Pâques

Dès ce 23 mars, les élèves de la commune de Florennes n’iront plus à l’école. Les cours seront donc donnés en présentiel.

Le nombre de cas positifs au covid a sérieusement augmenté ces derniers jours. Pour tenter d’enrayer cette propagation, les divers Pouvoirs Organisateurs ont pris la décision de fermer leurs écoles jusqu’aux vacances de Pâques. «Pour participer à la diminution des risques d’exposition et, surtout, diminuer le nombre de cas avérés, la Commune de Florennes, en accord avec les PO, a demandé à l’ensemble des écoles secondaires de la commune de ne plus accueillir d’élèves à partir de ce mardi 23 mars et ce pour une période de 2 semaines.»

Les directions assurent que les cours seront toutefois assurés en distanciel. «Ces mesures extrêmes liées à une situation qui l’est tout autant visent à protéger le plus grand nombre de personnes de l’infection».

Des dispositions qui mettent à mal l’organisation de quelques familles qui se retrouvent avec des ados à la maison, et personne pour s’en occuper…