J’me bouge pour mon club: qui sont les clubs sambriens participants?

Le challenge J’me bouge pour mon club se gagne en marchant et en courant, mais aussi désormais en roulant et en nageant. Un vrai triathlon. ÉdA

Le challenge J’me bouge pour mon club entre dans la deuxième de ses trois phases. Depuis ce lundi 22 mars, les inscriptions des participants sont ouvertes. Retrouvez la liste des clubs de la Basse-Sambre qui relèveront le défi des 1000 bornes.

La deuxième édition du challenge J’me bouge pour mon club est en pleine préparation. La première phase (celle de l’inscription des clubs) étant terminée, la deuxième a démarré ce lundi 22 mars. Il s’agit désormais aux participants désireux de soutenir une association sportive de s’inscrire via ce lien, en sélectionnant leur club de cœur. Ils sont près d’une centaine en région sambrienne. L’inscription est gratuite et ouverte à toutes et tous, y compris à celles et ceux qui ne sont pas membres d’un club.

Une fois l’inscription encodée, les participants recevront une confirmation les invitant à lier leur compte Strava au challenge, afin de comptabiliser les kilomètres parcourus par chacun (course à pied, marche, vélo ou natation). L’objectif étant, pour rappel, de cumuler un minimum de 1000 bornes par club à l’aide d’au moins 50 participants, pour espérer briguer un soutien financier de 1000€.

En Basse-Sambre et dans la Botte du Hainaut, ce sont pas moins de 92 cercles sportifs qui ont rejoint le challenge. Quel club soutiendrez-vous?