Une femme blessée lors de son interpellation samedi au bois de la Cambre

Une femme a été blessée samedi après-midi lors de son interpellation à la suite d’une manifestation contre les mesures sanitaires, organisée dans le bois de la Cambre à Bruxelles, indique lundi la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere. Son coude a été disloqué et une intervention chirurgicale a été requise à l’hôpital.

La manifestation avait été annulée en raison d’un trop grand nombre de participants. La femme n’a pas obtempéré aux directives des policiers lors de son contrôle, selon la porte-parole de la zone de police.

Un joggeur a filmé l’interpellation de la femme, âgée d’une cinquantaine d’années. Cette dernière a appelé à l’aide et a crié qu’elle était infirmière et qu’elle n’avait rien fait de mal. Après avoir été plaquée au sol, elle a hurlé de douleur et a fait savoir qu’elle avait mal au bras.