Quelque 15.000 personnes vaccinées la semaine dernière dans les centres bruxellois

La campagne semble s’accélérer. Selon les estimations, 40.000 doses seront injectées cette semaine, mais également la semaine prochaine.

Quelque 26.000 personnes se sont fait vacciner à Bruxelles la semaine dernière (15-20 mars), dont près de 15.000 dans les centres de vaccination de la Région, a indiqué lundi lors d’une conférence de presse en ligne Inge Neven, la responsable du Service de l’inspection de l’hygiène de la Commission communautaire commune.

«La vaccination avance très bien à Bruxelles. On a eu une belle première semaine dans les quatre nouveaux centres de vaccination (Schaerbeek, Forest, Woluwe-St-Pierre et Molenbeek, NDLR) qui ont ouvert la semaine passée», a souligné Mme Neven, qui rappelle que trois autres centres (Anderlecht, Uccle et Woluwe-St-Lambert) ouvrent ce lundi. À ce jour, neuf sont opérationnels sur toute la Région, tandis que l’hôpital militaire devrait bientôt ouvrir ses portes lorsque le nombre de vaccins disponibles sera «optimal».

La semaine dernière, des files avaient été observées devant les centres de Forest et Schaerbeek. «Une des difficultés majeures, c’est que les personnes qui viennent se faire vacciner, arrivent trop tôt. Parfois une heure à l’avance et cela occasionne des temps d’attente plus longs. Venez un quart d’heure plus tôt maximum comme demandé, sinon vous risquez de devoir attendre», a conseillé Inge Neven.

Jusqu’au 15 mars, 104.000 doses de vaccin avaient été administrées en Région bruxelloise, à savoir en maisons de repos et de soins, dans les hôpitaux, dans les collectivités et dans les centres de vaccination. Au total donc, 131.000 doses ont été injectées à ce jour à Bruxelles, dont plus de 37.000 pour la deuxième.

Selon les estimations, 40.000 doses seront injectées cette semaine, ainsi que 40.000 à nouveau la semaine prochaine. «On ne vaccine pas forcément plus parce qu’on ouvre des centres supplémentaires, mais c’est surtout lié au fait qu’on a davantage de vaccins à disposition.»

Le rapport réservations/invitations reste faible

L’un des défis aujourd’hui est de sensibiliser la population au niveau local, afin d’intensifier la vaccination. «On voit que le nombre de réservations ou vaccinations faites par rapport au nombre d’invitations reste très faible», a souligné la responsable. L’autre piste analysée est de simplifier le processus de prise de rendez-vous.

Tous les indicateurs sont également partis dans la mauvaise direction à Bruxelles, note encore Inge Neven, parlant sans détour de troisième vague, avec une incidence de 506 cas pour 100.000 habitants en 14 jours et un taux de reproduction de 1,2 la semaine dernière. Le nombre de décès (40 décès pour sept jours) a en outre doublé en Région bruxelloise en l’espace d’une semaine. Actuellement, 10.000 tests par jour sont possibles dans les huit centres de dépistage bruxellois. Les délais d’analyse ont d’ailleurs fortement diminué, a précisé Inge Neven.

Un call center pour les personnes de 73 ans

Il a également été annoncé qu’à partir de ce lundi, les personnes de 73 ans qui n’ont pas reçu leur convocation pour la vaccination, pour diverses raisons, et ne disposent donc pas de code, peuvent appeler le call center (02/214.19.19) afin de prendre un rendez-vous.

Entre le 13 et le 19 mars, 77% des 22.000 appels passés au centre étaient destinés à fixer cette fameuse date. 60% n’avaient pas essayé d’effectuer l’opération en ligne. Or, il est préférable de le faire par internet, conseille l’administration bruxelloise. 3,4% des appels ont en outre concerné une annulation, en raison des doutes émis sur le vaccin AstraZeneca. Si ce nombre d’annulations tend à diminuer, l’inspection remarque toutefois que «si on ouvre des possibilités pour des vaccins de Pfizer ou Moderna, les plages horaires de réservations se remplissent un peu plus vite que quand on ouvre celles pour AstraZeneca. Cela reste donc toujours un point d’attention même si les trois vaccins ont été approuvés», rappelle la responsable.

À ce jour, les vaccins Pfizer/BioNTech, AstraZeneca et Moderna, avalisés par le Conseil supérieur de la santé, sont administrés en Belgique. La Taskforce vaccination a annoncé samedi que Johnson & Johnson débuterait ses livraisons le 16 ou 17 avril.

Selon les dernières données datant de samedi, 195.000 vaccins ont été livrés à Bruxelles, dont 154.000 étaient destinés aux maisons de repos et de soins, hôpitaux et collectivités, et 41.000 pour les centres de vaccination. 61.000 doses fournissent actuellement les stocks, dont 40.000 pour assurer la semaine à venir dans les centres.

Enfin, un projet pilote a été lancé pour effectuer des tests antigènes dans huit pharmacies de la Région à destination de personnes présentant des symptômes mais qui ne sont pas joignables par les canaux traditionnels (populations vulnérables, citoyens sans médecin généraliste, sans abris, etc.). La phase test, qui est menée durant quatre semaines avant d’être évaluée, est réalisée en collaboration avec les centres de tests Pacheco et Anderlecht.