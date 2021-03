Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

1. Tous les indicateurs restent à la hausse, dont les nouvelles admissions (+22%)

Selon les chiffres mis à jour lundi matin par l’Institut de santé publique Sciensano, 2.247 personnes sont hospitalisées en raison d’une infection au coronavirus, dont 569 patients traités en soins intensifs. Le nombre d’admissions à l’hôpital est en hausse de 22% avec une moyenne de 197 chaque jour entre le 15 et le 21 mars, en comparaison avec la semaine précédente. Le taux de positivité s’élève lui à 7,5%. Par ailleurs, plus de 10% de la population adulte a déjà reçu au moins une dose de vaccin. + LIRE ICI

2. «La Botte du Hainaut est la région le plus touchée actuellement par le virus»

«La Botte du Hainaut est la région le plus touchée actuellement par le virus. La situation est vraiment préoccupante étant donné que la clinique de Chimay a une infrastructure hospitalière limitée. Plusieurs clusters sont apparus dans la Botte et dans la principauté. Nous sommes une petite population rurale et je ne tiens pas à ce que des malades soient transférés dans des hôpitaux à une heure de route d’ici», s’est exprimé Jean-François Gatelier, médecin-bourgmestre. + LIRE ICI

3. Privé de serveur, Sciensano ne peut plus partager ses données

N’essayez pas de vous connecter au site de Sciensano pour connaître l’évolution de la pandémie en Belgique ou dans votre commune. Impossible d’y accéder pour le moment. + LIRE ICI