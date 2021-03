VIDÉOS | Pierre Ménès coupé au montage du documentaire «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste»

En marge de la diffusion d’un documentaire sur le sexisme dans le milieu du journalisme sportif, le célèbre chroniqueur Pierre Ménès s’est retrouvé dans la tourmente. Des scènes le concernant auraient été censurées par Canal+.

Dans le documentaire «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste», diffusé sur Canal+ ce dimanche, la journaliste sportive Marie Portolano donne la parole à ses consœurs, qui témoignent de la difficulté d’être une femme dans ce milieu très masculin.

J’étais la seule dont on parlait du physique, à qui on disait qu’on avait envie de me baiser.

Une vingtaine de journalistes sportives se succèdent face à la caméra, dont Isabelle Ithurburu, Clémentine Sarlat, Estelle Denis ou encore Charlotte Namura, qui explique notamment son rapport avec les réseaux sociaux. «Quand tous les jours, tu vois des gens qui te disent «t’es nulle», sur Twitter, sur Insta, par messages privés, tu finis par penser par penser qu’ils ont raison... J’ai vraiment souffert. [...] Personne dans l’équipe, à part moi, ne recevait de tels messages. J’étais la seule dont on parlait du physique, à qui on disait qu’on avait envie de me baiser», raconte l’ancienne de Téléfoot.

Des comportements honteux qui viennent donc du public, mais pas uniquement. Les remarques graveleuses et agressions sexuelles de certains de leurs collègues masculins sont également épinglées par le documentaire.

Pierre Ménès accusé de deux agressions sexuelles

Le hic, c’est que Canal+ aurait censuré un passage concernant Pierre Ménès, selon le site «Les Jours».

Célèbre consultant de la chaîne, Pierre Ménès est notamment mis en cause pour avoir soulevé la jupe et attrapé les fesses de Marie Portolano hors antenne en 2016, mais aussi pour avoir embrassé de force Isabelle Moreau en plein direct.

Dans une séquence du documentaire coupée au montage, le chroniqueur sportif a été confronté à ces faits. Pierre Ménès dit d’abord ne pas se souvenir de l’agression envers Marie Portolano, puis ne pas comprendre «pourquoi elle s’est sentie humiliée.»

Si ma direction n’a rien à dire, je n’ai rien à dire non plus. Surtout si c’est pour m’accuser de conneries et de merde.

Contacté par la rédaction des Jours, Pierre Ménès a répondu... sans langue de bois. «Si ma direction n’a rien à dire, je n’ai rien à dire non plus. Surtout si c’est pour m’accuser de conneries et de merde.»

D’après plusieurs sources en interne, Pierre Ménès n’aurait pas demandé à être coupé au montage. Selon le journal Le Parisien, il s’agirait d’un désir de la chaîne de protéger son consultant star.

Marie Portolano a réagi à la polémique sur Twitter, avec un brin d’ironie. «L’essentiel c’est la parole des femmes qui a été intégralement respectée par Canal+. S’il vous plaît ne l’oubliez pas. Bises à tous et à tout le monde», a écrit la journaliste en accompagnant son message d’un smiley mort de rire.

L’essentiel c’est la parole des femmes qui a été intégralement respectée par @canalplus S’il vous plaît ne l’oubliez pas. Bises à tous et à TOUT LE MONDE 😂?? — marie portolano (@marieportolano) March 21, 2021

Choqués par ces révélations, des internautes ont déterré d’anciens tweets peu flatteurs écrits par le chroniqueur vedette et réclament son licenciement avec le hashtag #PerreMenesOut.

Mais du coup Pierre menes il est archi limite là non ??? pic.twitter.com/WweC7iyBb8 — Pianiste SG 🗯 (@pianistesg) March 21, 2021

Une autre vidéo le montrant en train d’embrasser de force Francesca Antoniotti sur le plateau d’une émission de C8 a également refait surface.