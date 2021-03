Assises Namur: Styven Cumero déclare avoir dit «beaucoup de bêtises» durant l’enquête

La cour d’assises de Namur a poursuivi lundi le procès de Styven Cumero, né en 1991, accusé du meurtre de Jeanette Katzenberg, née en 1978, commis dans un lieu indéterminé en 2015.

D’autres accusations sont à charge de Styven Cumero. Il doit répondre de vol, tentative de viol et attentat à la pudeur sur Véronique G., des faits remontant au 28 septembre 2015. Il est aussi accusé de viol sur Jamila B., qu’il aurait commis entre le 1er janvier 2016 et le 7 septembre 2018 à Marchienne-au-Pont, et d’outrage aux moeurs le 17 août 2018 à Floreffe sur une mineure. Styven Cumero nie à ce stade tous les faits qui lui sont reprochés.

Avant de procéder à l’interrogatoire de l’accusé, la présidente Annick Jackers a fait état d’un procès-verbal dressé lors de la constitution du jury, le 17 mars. À cette occasion, l’accusé aurait été menacé en cellule par Richard W., qui était le compagnon de Jeanette Katzenberg et s’est constitué partie civile dans le cadre de ce procès d’assises. Détenu à la prison de Marche, Richard W. aurait menacé l’accusé alors que les deux hommes étaient en cellule avant le début de l’audience. Il aurait affirmé qu’il «connaissait du monde» et que «quelqu’un allait s’occuper de lui».

La présidente Jackers a ensuite interrogé l’accusé. À plusieurs reprises, celui-ci a tenté d’attribuer la raison de ses échecs à d’autres personnes, citant une petite amie comme raison de son décrochage scolaire, d’autres jeunes comme l’ayant entraîné dans la consommation de cannabis ou rejetant l’échec d’un stage en entreprise sur le patron de celle-ci. Une ex-petite amie, qui expliquait s’être sentie contrainte à certaines pratiques sexuelles par M. Cumero, a été présentée comme une «nymphomane» par l’accusé.

Confronté à certaines contradictions, notamment au sujet de ses relations avec Jamila B., qui l’accuse de viol, l’accusé affirmera avoir dit «beaucoup de bêtises» lors de ses 12 interrogatoires menés sur une période de deux ans. «C’est maintenant qu’il faut me croire», a-t-il précisé.

Si, jusqu’à ce stade, M. Cumero disait ne pas connaître Jeanette Katzenberg, il a affirmé ce lundi avoir eu une relation sexuelle avec la victime, mais «ne pas s’en souvenir». «Il n’y a pas qu’une prostituée dont je ne me souviens pas», a-t-il ajouté.

Interrogé, l’accusé a dit ne pas savoir quand il aurait eu ce rapport avec la victime, avant d’évoquer la date du 24 juillet 2015, et d’ajouter qu’il avait peut-être aussi vu Jeanette le 25, «peut-être pour tenter de me procurer du cannabis». L’accusé a évoqué «des bizarreries» dans ses appels téléphoniques, sans pouvoir les expliquer.