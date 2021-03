Privé de serveur, Sciensano n’a plus pu partager ses données durant plusieurs heures

Ce lundi, le site internet de Sciensano a été inaccessible durant plusieurs heures. Une situation rétablie en milieu d’après-midi.

Plus rien. Ni infographies, ni données, ni même messages… Sciensano n’était plus en mesure de partager ou de recevoir, ce lundi durant plusieurs heures. .

La cause a été identifiée: «Nous rencontrons actuellement des problèmes techniques en raison d’une panne de notre fournisseur d’accès Internet. Par conséquent, nos sites Web et nos boîtes aux lettres ne sont pas accessibles. Nous essayons de résoudre ce problème dès que possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient.»

C’est vers 15 h que le site a pu retrouver toutes ses couleurs et ses données.