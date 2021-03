Assises Namur: la téléphonie a mené à l’interpellation de Styven Cumero

La cour d’assises de Namur a entamé lundi le procès de Styven Cumero, né en 1991, accusé du meurtre de Jeanette Katzenberg, née en 1978, commis dans un lieu indéterminé à une date comprise entre le 24 et le 30 juillet 2015.

L’accusé doit également répondre de vol, de tentative de viol et d’attentat à la pudeur sur Veronique G., entre Charleroi et Floreffe, le 28 septembre 2015, de viol sur Jamila B. à une date indéterminée entre le 1er janvier 2016 et le 7 septembre 2018 à Marchienne-au-Pont, et d’outrage aux moeurs le 17 août 2018 à Floreffe sur une mineure. Styven Cumero nie à ce stade tous les faits qui lui sont reprochés.

Le procès a débuté avec la lecture de l’acte d’accusation par l’avocat général Marc Servais.

Le 29 juillet 2015 vers 14h30, deux promeneurs se baladant dans le Bois des Terres, à Soye, ont découvert un corps positionné perpendiculairement au chemin, le visage dans la terre. La personne décédée portait une veste en jeans et une jupe, ses vêtements étaient remontés, laissant supposer qu’elle avait été traînée par les pieds jusqu’à cet endroit. Elle présentait un traumatisme crâno-facial sur la partie droite de la tête, probablement causé par trois à cinq coups portés avec un objet contondant, qui ont provoqué une hémorragie cérébrale fatale.

Ce sont les empreintes digitales de la victime qui permettront de déterminer qu’il s’agit de Jeanette Katzenberg, 37 ans. La jeune femme est connue dans la région de Charleroi pour des faits de vols, de stupéfiants et de prostitution. Quelques jours avant sa mort, elle vivait dans un squat de la Grand-Rue, à Charleroi. Les enquêteurs analysent la téléphonie de la victime et réalisent plusieurs interpellations dans le milieu fréquenté par Jeanette Katzenberg. En août 2015, ils remarquent que le détenteur d’une carte prépayée, donc non identifiable, a été en contact avec la victime quelques jours avant sa mort.

En février 2018, le numéro concerné fait l’objet d’un abonnement, qui permet d’identifier Styven Cumero. Interrogé, celui-ci affirme ne pas connaître la victime. Son profil «colle» pourtant aux faits: il a été soupçonné d’attentats à la pudeur sur mineure en 2013, il réside à proximité du lieu où le corps de Katzenberg a été retrouvé et est soupçonné d’avoir agressé Véronique G., une prostituée qui exerçait au même endroit, en septembre 2015. Il aurait, de plus, emmené celle-ci sur les lieux-mêmes où le corps de Jeanette Katzenberg a été abandonné fin juillet.

L’ADN de Cumero est identique à celui relevé sur le corps de la victime du bois de Soye. Il persiste dans ses déclarations, affirmant n’avoir jamais rencontré Katzenberg, puis se retranche derrière son droit au silence. Il est placé sous mandat d’arrêt le 8 septembre 2018. À nouveau interrogé, il ne s’explique pas les contacts entre son GSM et celui de la personne décédée. Concernant l’ADN, il va plus loin: il émet l’hypothèse que son sperme aurait pu être récupéré dans un préservatif et placé sur le corps de la victime par quelqu’un qui lui voudrait du mal. Interrogé par le juge d’instruction, il prétend que son père, avec qui les relations sont tendues, pourrait être l’auteur de cette manœuvre.