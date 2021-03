Niger: au moins 60 morts près de la frontière malienne

Au moins 60 civils ont été tués dimanche dans une série d’attaques contre des villages de l’ouest du Niger proches de la frontière malienne, six jours après des attaques dans la même zone qui avaient fait 66 morts, a appris lundi l’AFP de sources sécuritaire et locale.

«Le bilan s’établit provisoirement à 60 morts», a déclaré une source des services de sécurité du Niger.

«Des hommes armés sont venus à moto et ils ont tiré sur tout ce qui bouge. Ils ont sévi à Intazayene, à Bakoarate et à Wistane et dans des campements environnants et on compte» au moins «40 personnes tuées», avait auparavant affirmé un élu local.

Les localités visées sont situées dans la région de Tahoua, voisine de celle de Tillabéri, toutes deux proches de la frontière avec le Mali.

La région de Tillabéri est située dans la zone dite «des trois frontières», aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso, régulièrement frappée par les groupes djihadistes.

Le 15 mars, des djihadistes présumés y avaient mené plusieurs attaques contre des véhicules qui rentraient du grand marché hebdomadaire de Banibangou. Ils avaient également pris pour cible le village de Darey-Daye, massacrant des habitants et incendiant des véhicules et des greniers à céréales. Bilan: 66 morts.

Le 2 janvier, 100 personnes avaient été tuées dans des attaques dans la zone de Ouallam (région de Tillabéri) par des hommes armés circulant également à moto.

Depuis plusieurs années, le Niger est la proie d’attaques jihadistes dans ses parties Ouest et Sud-Est, proche du Nigeria, qui ont fait des centaines de morts.