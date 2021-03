Retour (timide) du soleil ce mercredi

Le temps sera sec et nuageux mardi, avec des maxima allant de 6 à 12 degrés, a annoncé lundi l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Mercredi, le soleil fera une timide apparition et les maxima seront compris entre 10 à 14 degrés.

Mardi matin et en soirée, quelques éclaircies seront possibles. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Hautes­ Fagnes et 11 à 12 degrés sur l’ouest du pays. Le vent de sud­-ouest sera faible à modéré. Durant la nuit, davantage d’éclaircies se développeront. Les minima seront compris entre ­1 degré sur le sud­ est et 5 degrés en Flandre.

Mercredi, après dissipation de la grisaille matinale, le temps sera d’abord ensoleillé. En cours de journée, la nébulosité augmentera progressivement sur l’ouest puis sur le centre du pays, mais il fera sec. Sur l’est, le soleil persistera jusqu’en fin de journée. Les températures seront comprises entre 10 degrés en Hautes­ Fagnes et 14 degrés en plaine. Le vent sera généralement modéré de sud­-ouest.

A partir de jeudi, le soleil laissera sa place aux averses, qui persisteront durant quelques jours.