Le procès d’un double assassinat et incendie à Arquennes a débuté

L’avocat Marc Preumont défend Jean-Charles Van Lierde, accusé d’avoir tué Jimmy De Paepe et Oriana Iannuzzi et d’avoir mis le feu à leur maison, tuant Mattéo, leur fils âgé de 18 mois. Les fais se sont déroulés le 1er aout 2011 à la Rue de Chèvremont à Arquennes. BELGA

Le procès de Jean-Charles Van Lierde, 42 ans, a débuté lundi devant la cour d’assises du Hainaut à Mons. Le citoyen de Waterloo est accusé d’un double assassinat et d’un incendie volontaire qui a eu lieu la nuit et qui a causé la mort d’un enfant.

Les faits ont eu lieu à Arquennes le 1er août 2011. Ce jour-là, vers 8 h 30, les pompiers et les policiers avaient été avisés qu’un couple et un bébé avaient trouvé la mort dans l’incendie de leur maison au numéro 32 de la rue de Chèvremont.

Le corps de Jimmy De Paepe gisait au rez-de-chaussée, dans une mare de sang. Les cadavres de sa compagne Oriana Iannuzzi et de leur fils Mattéo avaient été retrouvés, calcinés, à l’étage. Alors qu’aucune trace d’effraction n’avait été constatée par les enquêteurs, le médecin légiste avait relevé des traces de coups portés à l’arrière de la tête des deux adultes, avec un objet contondant.

L’expert-incendie avait retrouvé trois foyers distincts à l’étage de l’habitation, deux dans la chambre des parents et un dans la chambre de l’enfant qui, lui, est mort par intoxication au monoxyde de carbone dégagé par les fumées.

Jean-Charles Van Lierde fut suspecté en raison de plusieurs éléments: la dette qu’il avait envers Jimmy concernant des stupéfiants, son ADN relevé sur une poignée de porte, des documents appartenant à la victime et retrouvés chez lui, certaines incohérences sur son emploi du temps et l’analyse de la téléphonie.

Libre depuis juillet 2012, l’accusé conteste les faits. Il est défendu par Me Marc Preumont et Me Séverine Meurice.

Le procès est présidé par Adrien Vander Linden d’Hoogvoorst, conseiller à la cour d’appel, alors que l’accusation est représentée par Ingrid Godart.

Les sept parties civiles sont représentées par plusieurs avocats.

Ce lundi, l’avocat général procède à la lecture de l’acte d’accusation. Ensuite, le président interrogera l’accusé.

Le procès doit durer une semaine.