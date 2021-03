Le pays de Galles privé de Ramsey contre les Diables rouges

Le médian de la Juventus est blessé et forfait pour cette semaine de matchs internationaux.

Le pays de Galles sera privé d’une de ses principales armes offensives pour venir affronter les Diables rouges à Louvain, mercredi (20h45). Aaron Ramsey doit faire l’impasse sur cette semaine internationale et ne jouera donc ni contre la Belgique, ni contre le Mexique, ni contre la République tchèque. Le médian de la Juventus, touché à la cuisse depuis un moment, était repris dans la sélection galloise, mais il n’a toujours pas joué ce week-end avec la «Vieille dame» et la nouvelle est tombée ce lundi matin: il ne rejoindra pas le rassemblement de sa sélection.

Un but et 2 assists contre les Diables

C’est un des joueurs majeurs de la sélection britannique qui manquera à l’appel puisque le médian axial de 30 ans a 61 sélections au compteur et 16 buts. Il avait été systématiquement titulaire lors des 5 matchs contre les Diables rouges entre 2013 et 2016… et avait fait très mal lors de la fameuse défaite belge des quarts de finale de l’Euro 2016 (1-3), en délivrant deux passes décisives. Il avait aussi marqué lors du 1-1 arraché par les Gallois au stade roi Baudouin en octobre 2013.