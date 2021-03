AS Eupen: Prevljak (Bosnie), Musona (Zimbabwe), Kayembe (RD Congo) et Boljevic (Montenegro) rejoignent leurs équipes nationales respectives

En cette semaine de rencontres internationales, plusieurs joueurs de l’AS Eupen ont été appelés par leur pays.

Voici le communiqué du club eupenois:

«Smail Prevljak, Knowledge Musona, Edo Kayembe et Aleksandar Boljevic de l’AS Eupen, ont été nommés pour les équipes nationales de leurs pays. Dès aujourd’hui, ils se préparent avec les sélections de la Bosnie, du Zimbabwe, de la République Démocratique du Congo et du Monténégro pour les matches de la FIFA qui se dérouleront entre le 24 et le 31 mars.

L’attaquant Smail Prevljak fait partie du noyau de l’équipe nationale de Bosnie pour le match de qualification pour la Coupe du monde en Finlande (24/03), le match amical Bosnie – Costa Rica (27/03) et le match de qualification à la Coupe du monde Bosnie – France (31/03).

Knowledge Musona a été désigné par l’entraîneur national du Zimbabwe pour les matches de qualification à la Coupe d’Afrique le 25 mars au Botswana et le 29 mars contre la Zambie.

Edo Kayembe fait partie de la sélection de la République démocratique du Congo pour les matchs internationaux au Gabon (25 mars) et contre la Gambie (29 mars). Il s’agit également de deux rencontres comptant pour la qualification à la Coupe d’Afrique.

Aleksandar Boljevic a été appelé dans l’équipe nationale du Monténégro, qui disputera entre le 24 et le 30 mars trois matches de qualification pour la Coupe du monde en Lettonie (24/03), contre Gibraltar (27/03) et contre la Norvège (30/03).

Et de conclure: «L’AS Eupen souhaite à ses joueurs beaucoup de succès avec leurs équipes nationales!»