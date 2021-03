10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi

10% des Walhinois positifs au Covid, un Trebel retrouvé à Anderlecht, une glace pour oublier la crise, ... Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 22 mars.

1. Plus de 10% de la population touchée par le Covid à Walhain

746 Walhinois ont contracté le coronavirus depuis le début de la pandémie. Cela représente 10,02% de la population.

2. «Ce Trebel-là est très utile pour Anderlecht»

Notre consultant a aimé l’implication défensive du Français, et forcément aussi ses trois assists lors du succès mauve contre Zulte Waregem.

3. Une glace, quel que soit le temps, pour oublier la crise

Savourer une glace, un des rares plaisirs encore autorisés pendant la crise. Les camionnettes du glacier Mont Blanc ont été prises d’assaut l’été dernier… ce qui a permis de limiter la casse.

4. Pour les chrétiens de Bastogne, «les pratiques religieuses sont aux oubliettes»

Des chrétiens de Bastogne ont montré leur déception envers les décisions gouvernementales. Incohérentes, selon eux.

5. Entretien des routes: «Partout où on coupe, ça repousse»

Défriche-t-on à l’excès les abords des routes? «Ça n’a plus rien de comparable avec ce qu’on faisait avant», explique le SPW.

6. La commune de Péruwelz met en vente ses vieilles plaques de noms de rues

La commune de Péruwelz met en vente quelque cent cinquante vieilles plaques de noms de rues, au prix de 5€/pièce.

7. VIDÉO | Pour le sixième dimanche de suite, plus de quarante Arlonais ont dit «stop aux mesures sanitaires»

Une quarantaine d’Arlonais ont dit «stop» aux mesures sanitaires. Ils les jugent excessives. C’était le sixième dimanche à Arlon.

8. Jean-Michel Javaux: «Mettre le paquet sur la vaccination»

Observateur et acteur de la crise sanitaire, Jean-Michel Javaux a vu ses espoirs d’un printemps de la renaissance reportés.

9. Que lire dans les prochaines semaines? Voici les coups de cœur de nos libraires

Tous les trois mois, les libraires indépendants de la province de Luxembourg, vous livrent leurs coups de cœur. De bonnes idées lecture pour le printemps.

10. Notre recette de la semaine: saumon gravlax, cresson et sauce à l’aneth

L’hiver se clôture et l’arrivée du printemps se déguste avec de jeunes pousses et tendres feuilles vertes. Car elles sont riches en vitamines et sels minéraux, croquantes, parfumées et aux couleurs vives… Place à la fraîcheur au menu du mois de mars.

