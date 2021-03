Lamkel Zé ne jouera pas avec le Cameroun: «Je pensais que l’équipe nationale était pour les meilleurs joueurs»

Étincelant depuis son retour en grâce, Didier Lamkel Zé n’a pourtant pas été appelé par le sélectionneur du Cameroun.

Avec 8 buts et 3 assists en 18 matches, Didier Lamkel Zé s’est racheté une conduite après avoir longtemps été mis à l’écart du côté de l’Antwerp. Le sulfureux attaquant, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, a d’ailleurs été l’un des artisans de la victoire du Great Old au Club de Bruges ce dimanche (0-2), avec un but.

Mais contrairement à Ngadeu (Gand), Onana et Tabekou (Mouscron) ou encore son coéquipier de l’Anwerp Hongla, Lamkel Zé ne fait pas partie des joueurs de notre championnat appelés par Antonio Conceiçao, le sélectionneur, pour les deux prochains matches du Cameroun contre le Cap-Vert (26 mars) et le Rwanda (30 mars).

Une décision qui surprend et attriste le buteur de 24 ans. «Je pensais que l’équipe nationale était faite pour les meilleurs joueurs. Je ne vois personne de meilleur que moi (à mon poste) en ce moment, a-t-il déclaré dans Het Laatste Nieuws. Il faut un 10 qui fait circuler le ballon, qui s’occupe du jeu entre la défense et l’attaque. Je ne vois pas un tel joueur au Cameroun. Je suis très déçu.»

Didier Lamkel Zé, qui ne compte qu’une sélection (et à peine 4 minutes de jeu), n’a plus été appelé par le Cameroun depuis le 17 novembre 2019.