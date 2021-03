Beaucoup de nuages et un temps presque sec pour attaquer la semaine

La nébulosité sera abondante lundi mais le temps restera toutefois sec à une petite averse près par endroits. Ce risque sera plus marqué dans l’est du pays. En Hautes Fagnes, il s’agira alors d’averse de neige ou de neige fondante. À la mer, on devrait bénéficier de plus d’éclaircies l’après­-midi, prévoit l’Institut royal météorologique. Les maxima varieront de 3 degrés en Hautes­ Fagnes à 8 ou 9 degrés dans le centre et l’ouest du pays. Le vent sera généralement faible de secteur nord­-ouest.

Ce soir et la nuit suivante, le temps deviendra sec partout mais les nuages resteront prédominants. Les minima varieront de 0 à 5 degrés, sous un vent faible sans direction précise. À la mer, le vent s’orientera au secteur sud­-ouest et deviendra modéré vers l’aube.

Mardi, le temps restera sec sous un ciel nuageux. C’est en matinée et en soirée que des éclaircies seront possibles. Les températures maximales se situeront entre 7 degrés en Hautes­ Fagnes et 10 ou 11 degrés dans l’ouest du pays. En Ardenne, le vent sera faible et variable alors qu’ailleurs, il sera faible à modéré de sud­-ouest.

Mercredi sera une journée agréable avec, les premières heures, de larges éclaircies sur toutes les régions. Les maxima oscilleront entre 9 et 13 degrés, sous un vent faible à modéré de sud­-sud­-ouest. Il tournera vers l’ouest/nord­-ouest en cours d’après­-midi dans l’ouest du pays où l’on retrouvera alors davantage de champs nuageux.

Jeudi, la nébulosité sera variable à abondante avec quelques périodes de pluie, plus régulières et marquées en Haute Belgique. Les maxima se situeront entre 8 et 12 degrés, sous un vent faible à modéré.