Gand s’impose sur le fil face au Cercle (1-0)

Vainqueur du Cercle Bruges par le plus petit écart grâce à un but d’Alessio Castro-Montes (81e), Gand s’est hissé en neuvième position avec 43 points et se retrouve en course pour les playoffs.

Après 31 matches, les Buffalos comptent le même nombre de points que Zulte Waregem (8e), qui s’est incliné 4-1 plus tôt dans la journée à Anderlecht.

Malgré la défaite face au Club Bruges, Hein Vanhaezebrouck a laissé Vadis Odjidja et Tarik Tissoudali sur le banc et a aligné ses deux tours, Roman Yaremchuk et Laurent Depoitre, devant. Au Cercle, Yves Vanderhaeghe a remplacé Hannes Van der Bruggen suspendu par Charles Vanhoutte et Kevin Denkey a cédé sa place à Anthony Musaba.

Gand a donné l’impression de se lancer à l’abordage mais lancé en profondeur, Roman Bezus n’a trouvé le soutien d’aucun équipier mais grâce à un effort de Castro-Montes, les Buffalos ont forcé un coup de coin, qui n’a généré aucun danger (2e). Par contre, les Gantois ont retenu leur souffle quand Sinan Bolat a repoussé une lourde frappe de la tête de Strahinja Pavlovic dans les pieds d’Ike Ugbo, qui a tiré de première intention à côté (13e)

Par la suite, on a eu droit à pas mal de mauvaises passes comme quand Bezus a tenté un une-deux avec Yaremchuk dont le retour a laissé à désirer (18e). Le nul à la mi-temps était logique: pas d’occasion, pas de but.

Après la pause, Vanhaezebrouck a effectué un triple changement avec Odjidja, Tissoudali et Michael Ngadeu à la place de Bezus, Andreas Hanche-Olsen et Milad Mohammadi (46e). Inactif en première période, Thomas Didillon a commencé à avoir du travail mais ne s’est pas laissé surprendre par une tentative de Depoitre (48e). L’élan des Gantois a été stoppé suite à la sortie sur blessure de Dino Arslanagic (53e).

Face à des Brugeois ayant fort reculé, les Buffalos se sont montrés plus menaçants mais la dernière passe n’était toujours pas précise. Sur coup franc, Odjidja a trouvé Depoitre dont la déviation de la tête a été repoussée en corner par David Bates (57e). Le Cercle s’est alors replié dans son camp laissant le seul Ugbo devant. Mais cela n’a pas empêché Kevin Hoggas de tirer sur le poteau de Bolat (70e).

Gand a repris sa domination stérile mais a trouvé le chemin du but sur un penalty accordé pour une faute de Vitinho sur Nuro et transformé en deux temps par Castro-Montes (81e, 1-0).