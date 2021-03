Le débrief sportif du week-end: Stuyven roi de la Primavera, Eupen sauvé, 20e sacre pour Ostende

Stuyven, Verschaeren, De Bruyne, Merhy, Schwartz, Tielemans et LeBron James ont marqué ce week-end de leurs empreintes. Montage EdA

Le sacre de Jasper Stuyven à Milan-Sanremo, le revers brugeois, des play-off 1 qui s’éloignent encore un peu plus pour le Standard, le maintien d’Eupen, Anderlecht qui déroule, le retour de Ryad Merhy, le 20e sacre d’Ostende en Coupe de Belgique, ... Voici quelques-uns des moments forts de ce week-end.

La surprise Stuyven à la Primavera

Jasper Stuyven a remporté samedi la 112e édition de Milan-Sanremo (WorldTour), premier Monument de la saison cycliste. Après 299 km de course, le coureur de Trek-Segafredo s’est imposé sur la Via Roma devant l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) et Wout van Aert (Jumbo-Visma).

+ LIRE | VIDÉO | Jasper Stuyven s’adjuge Milan-San Remo, van Aert troisième derrière Ewan

Première défaite pour Bruges en 2021, les PO1 s’éloignent pour les Rouches, Anderlecht déroule, Eupen sauvé

En ouverture de la 31e journée de Pro League et au terme d’une partie animée, Genk et le Standard n’ont pu se départager (2-2). Un nul logique mais qui ne fait surtout pas les affaires des Rouches.

+ LIRE | BULLETINS | L’abnégation de Klauss (1 but et 1 assist) a encore payé à Genk

Anderlecht s’est facilement imposé face à Zulte Waregem (4-1). Les Mauves ont profité de leur supériorité numérique pour se rapprocher du Top 4.

+ LIRE | PHOTOS | A 11 contre 10, Anderlecht déroule face à Zulte et se rapproche du Top 4

L’AS Eupen a assuré son maintien, samedi soir, en s’imposant face à Courtrai (2-0). «Atteindre 40 points est magnifique», sourit Beñat San José. Et maintenant? À trois journées de la fin, il faudrait un petit miracle pour qu’Eupen se hisse dans le top 8.

+ LIRE | Sauvés, les Eupenois restent ambitieux

Le match au sommet entre Bruges et l’Antwerp n’a pas tenu toutes ses promesses. Amorphes, les Blauw en Zwart ont été battus par des Anversois réalistes (0-2). Les hommes de Vercauteren reviennent à… 16 points de la première place.

+ LIRE | PHOTOS | Amorphes, les Brugeois s’inclinent face à de bons Anversois

Encore un point de perdu en fin de match pour Mouscron Dans les autres rencontres, Mouscron a encore perdu des points en fin de rencontre (0-1 face à Ostende) et OHL et Malines se sont quittés dos à dos (2-2). + LIRE | Excel Mouscron: déjà sept points perdus en fin de match

Nouveau but pour KDB et Tielemans, Lukebakio doublement décisif, Boyata avec les Diables?

Manchester City s’est qualifié pour les demi-finales de la FA Cup samedi en l’emportant 0-2 à Everton grâce, notamment à un but de Kevin De Bruyne.

+ LIRE | But et qualification pour De Bruyne en FA Cup, nouvelle défaite pour Benito Raman

🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | Kevin De Bruyne envoie Manchester City en demi-finales de la FA Cup ! 👀#EVEMCI #FACup pic.twitter.com/NttKqKGPkS — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 20, 2021

Dodi Lukebakio a distillé deux passes décisives sur les deux premiers buts du Hertha Berlin contre le Bayer Leverkusen dimanche lors de la 26e journée du championnat d’Allemagne (3-0).

+ LIRE | Le Hertha, avec Lukebakio, bat Leverkusen

Le Hertha Berlin qui ne veut pas libérer Dedryck Boyata pour les prochains matches de qualification de Coupe du monde des Diables rouges.«Il n’a pas encore participé à un entraînement collectif», a indiqué le club de Bundesliga sur son site.

+ LIRE | Diables rouges: le Hertha Berlin ne veut pas libérer Dedryck Boyata

Leicester a éliminé Manchester United 3-1 en quarts de finale de la Coupe d’Angleterre (FA Cup).Chez les Foxes, Timothy Castagne et Youri Tielemans ont joué tout le match et Dennis Praet, blessé depuis la mi-janvier, a fait son retour (73e).

+ LIRE | VIDÉO | Un magnifique but de Tielemans envoie Leicester en demi-finale de Coupe

20e sacre pour Ostende, inquiétudes pour LeBron James

Ostende a remporté un 20e sacre en Coupe de Belgique, au bout du suspense face à Malines au Palais 12 (65-64). Dans un vrai match de Coupe, comme en témoignait la rage de Pierre-Antoine Gillet, l’ogre du basket belge a tenu bon et s’est adjugé la vingtième coupe de son histoire.

+ LIRE | Ostende remporte la Coupe dans un vrai thriller

Les Lakers ont été battus 94-99 par Atlanta, samedi, dans le championnat nord-américain de basket. Surtout, les Lakers ont vu leur star LeBron James sortir en raison d’une entorse à la cheville droite. La durée de son indisponibilité est indéterminée.

+ LIRE | LeBron James blessé à la cheville, inquiétudes pour les Lakers

Merhy remonte sur le ring, Bea Diallo se confie

Ryad Merhy (28 ans, 29 victoires, dont 24 avant la limite, une seule défaite) est remonté samedi soir sur le ring du Dôme de Charleroi, dont il était descendu avec la ceinture de champion du monde des lourds-légers (- 90,719 kilos) autour de la taille, le 19 octobre 2019.

+ LIRE | Gala de boxe: Vanackère à nouveau expéditif, joli combat de Merhy, Turco peut être déçu

À bientôt 50 ans, Bea Diallo fait le point dans un livre dans lequel il évoque ses multiples carrières et combats. Interview, entre boxe, politique bruxelloise et rêves africains.

+ LIRE | Du «manque de punch» de la politique à son combat africain, Bea Diallo se livre

Record personnel pour Koen Naert

Koen Naert a pris la 4e place du semi-marathon de Dresde, dimanche en Allemagne. Le champion d’Europe du marathon, qui prenait le départ d’une course pour la première fois depuis cinq mois, a signé un temps de 1h01:38, nouveau record personnel, qu’il a amélioré de 4 secondes.

+ LIRE | Koen Naert s’offre un record personnel sur semi-marathon pour sa 1re course depuis 5 mois

Première pour Karatsev à Dubaï, 4e titre pour Kasatkina

Le Russe Aslan Karatsev, 42e mondial, a remporté le tournoi ATP de Dubaï, joué sur surface dure et doté de 1.897.805 dollars, en s’imposant en deux sets 6-3, 6-2 en finale face au Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 81) en 1h15 samedi.

+ LIRE | ATP Dubaï: Aslan Karatsev remporte le premier tournoi ATP de sa carrière

+ LIRE AUSSI | Harris, finaliste à Dubaï avec Malisse comme coach: «Il m’apporte beaucoup de fraîcheur»

+ LIRE AUSSI | VIDÉO | Malgré un tremblement de terre, Zverev et Koepfer continuent leur échange

La Russe Darya Kasatkina a remporté dimanche le tournoi WTA de Saint-Petersbourg face à sa compatriote Margarita Gasparyan qui a jeté l’éponge pendant le deuxième set en raison d’une blessure (6-3, 2-1).

+ LIRE | WTA: la Russe Darya Kasatkina remporte le tournoi de Saint-Petersbourg