Tour de Catalogne: une 100e édition avec de nombreux candidats à la victoire

Annulé en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, le Tour de Catalogne (WorldTour) est de retour pour sa 100e édition. Le départ de la première étape autour de Calella (178,4 km) sera donné lundi avec notamment Peter Sagan, Chris Froome et Richard Carapaz.

Comme chaque année, le Tour de Catalogne offrira un mélange d’étapes pour les grimpeurs avec deux arrivées au sommet mercredi et jeudi, pour les baroudeurs mais aussi une étape pour les sprinteurs lundi et un contre-la-montre individuel.

Parmi les candidats à la victoire finale, Ineos Grenadiers a décidé d’aligner une armada avec Geraint Thomas, Richard Carapaz, Adam Yates et Richie Porte. Steven Kruijswijk, George Bennett et Sepp Kuss seront eux au départ pour Jumbo-Visma. Chris Froome (Israel Start-Up Nation) sera présent pour parfaire sa condition tandis que Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), Marc Soler et Enric Mas (Movistar) tenteront de jouer les outsdiers tout comme Hugh Carthy (Education First-Nippo). Marc Hirschi fera lui ses grands débuts avec UAE Emirates.

Côté belge, Lotto Soudal sera au départ avec cinq coureurs belges dont Thomas De Gendt, quadruple vainqueur d’étape, et Harm Vanhoucke qui tentera de décrocher une belle place au général. Steff Cras, Sylvain Moniquet et Maxim Van Gils figurent également de la sélection de Lotto Soudal. Parmi les autres Belges, Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step) et Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) seront également au départ.