Plus de 3 millions de doses administrées aux Etats-Unis deux jours d’affilée

Les Etats-Unis ont administré pour la première fois plus de trois millions de doses de vaccins contre le Covid-19 pour deux jours consécutifs, nouvelle illustration d’une campagne de vaccination qui continue de monter en puissance, selon les chiffres officiels publiés dimanche.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont fait état dimanche de 3,04 millions de doses injectées en 24 heures après 3,12 millions la veille.

«C’est la première fois que nous avons 3 millions ou plus sur deux jours consécutifs», s’est félicité sur Twitter le responsable des données sur le Covid-19 à la Maison Blanche, Cyrus Shahpar. «Nous faisons des progrès!»

En moyenne sur la dernière semaine, 2,49 millions de doses ont été administrées par jour dans le pays, qui déplore 542.000 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie.

Selon les CDC, 24,5% de la population américaine ont désormais reçu au moins une dose de vaccin et 13,3% sont entièrement vaccinés. La part des personnes qui ont reçu au moins une dose atteint 31,5% chez les majeurs de plus de 18 ans, et 69% chez les personnes de plus de 65 ans.

Trois vaccins sont désormais autorisés aux Etats-Unis: celui de Johnson & Johnson (une seule dose nécessaire par personne) et ceux de l’alliance Pfizer/BioNTech et de Moderna (deux doses).

Les Etats-Unis ont déjà passé des commandes suffisantes pour recevoir d’ici fin mai assez de doses pour vacciner l’ensemble des adultes américains.