VIDÉO | 4 buts et un partage entre Malines et OHL

Malines et Oud-Heverlee Louvain ont partagé l’enjeu 2-2 dimanche après-midi dans le cadre de la 31e journée du championnat de Belgique de football.

Aster Vranckx ouvrait le score pour Malines d’une jolie frappe retournée à la demi-heure de jeu. Casper De Norre égalisait dix minutes plus tard d’une superbe reprise des 16 mètres.

OHL prenait l’avance à la 70e minute grâce à Siebe Schrijvers, qui trouvait le chemin des filets cinq minutes après sa montée au jeu.

Malines recevait un penalty à la 79e minute, après intervention du VAR, pour une faute de main de Tshimanga dans le rectangle. Ferdy Druijf se chargeait de le tirer et ramenait l’égalité au marquoir. Le score ne changeait plus. Kamal Sowah eut le but du 2-3 au bout du pied mais son tir croisé échoua sur le poteau malinois juste avant le coup de sifflet final.

Malines pointe à la 9e place du classement avec 42 points. OHL est 6e avec 45 unités, à 4 points de la 4e place d’Ostende, qui s’est imposé 0-1 à Mouscron samedi. Anderlecht, qui reçoit Zulte Waregem dimanche (18h15) est 5e avec 46 points.