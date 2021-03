Action contre le racisme et la discrimination ce dimanche

Environ 80 personnes de diverses associations se sont rassemblées dimanche sur la place Saint-Léonard à Liège à l’occasion de la Journée Internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.

Une action menée conjointement par des associations antiracistes, des organisations syndicales et des organisations de jeunesse de partis politiques pour dénoncer le racisme et donner un signal: «Nous avons choisi cette journée symbolique pour organiser ce rassemblement et militer ensemble pour l’égalité des droits et de traitement à Liège. Notre volonté est de lutter contre le racisme, structurel et quotidien, qui existe dans tous les coins et recoins des principaux domaines de la vie et des institutions. Nous constatons également que les discours de haine et les crimes racistes augmentent de manière alarmante», explique Serge Kabiligi, organisateur de l’action avec trois amis.

Durant une heure, les dizaines de participants provenant de la Centrale Jeunes FGTB, la CSC liégeoises, la voix des sans papiers, le comité liégeois de soutien à la voix des Sans-Papiers, le Cracpe, la Fédération des étudiants liégeois, le Monde Des Possibles, le cercle des étudiants africains et amis, le Front Anti-Fasciste, Intal, la Fédération liégeoise des Jeunes Socialistes, le Comac, Redfox ou encore Ecolo ont rappelé leur position.

Les différents membres ont en outre manifesté contre les discriminations dont sont victimes des organisations de lutte anti-racistes et ont rappelé l’importance du travail de nombreux travailleurs immigrés et d’origine étrangère pendant la crise Covid. Contents de la résonance et du succès de leur action, Serge Kabiligi et ses compères comptent réaliser d’autres actions du même type à l’avenir.