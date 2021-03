PHOTOS + VIDÉO | La firme Takeda ouvre une nouvelle installation de recyclage des eaux usées

La firme pharmaceutique Takeda s’est associée à Ekopak pour devenir le premier site pharmaceutique au monde à réutiliser 90% de ses eaux usées. L’installation de recyclage a été inaugurée dimanche, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau.

La firme pharmaceutique Takeda a inauguré dimanche matin une installation inédite de recyclage des eaux usées sur son site de Lessines. La technologie de son partenaire belge Ekopak doit permettre de recycler et de traiter à grande échelle les eaux de pluie et les eaux usées.

«Cette innovation permet au site de production de Lessines de récupérer et de réutiliser quelque 600.000 m3 d’eau de ville, ce qui entraîne une réduction de 90% de la consommation d’eau potable sur le site», a indiqué l’entreprise pharmaceutique. «Ce volume équivaut à la consommation d’eau annuelle de près de 18.000 Belges, soit le nombre d’habitants de Lessines. L’eau recyclée sera réutilisée dans le processus de production des médicaments et répond aux exigences de qualité les plus strictes.»

L’investissement dans le nouveau système de recyclage des eaux usées permet de réduire l’utilisation de produits chimiques, tels que l’acide et la soude caustique, dans le traitement des eaux usées, et donc également de l’empreinte carbone de Takeda qui vise à réduire de 40% les émissions liées à ses activités d’ici 2025 et qui s’est engagée à être entièrement neutre en carbone d’ici 2040. Les instances de l’entreprise pharmaceutique ont, par ailleurs, souligné que le site de Lessines utilise déjà exclusivement de l’électricité 100% verte et que l’installation de plus de 8.000 panneaux photovoltaïques est prévue en 2021.

Takeda et Ekopak ont décidé, dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau du 22 mars, de faire un don à ‘water.org’ pour fournir de l’eau potable à 1.200 personnes dans un pays en développement. Ce chiffre total de 1.200 personnes correspond au nombre d’employés de Takeda Lessines.