NBA: les Lakers perdent le match et s’inquiètent pour LeBron James

Les Lakers ont été battus 94-99 par Atlanta, samedi, dans le championnat nord-américain de basket. Surtout, les Lakers ont vu leur star LeBron James sortir en raison d’une entorse à la cheville droite. La durée de son indisponibilité est indéterminée.

Sans James, ni Anthony Davis, toujours en train de soigner son tendon d’Achille et son mollet droits, les Lakers se sont inclinés face à des Hawks, où John Collins (27 points, 16 rebonds) a brillé. Atlanta signe un 8e succès de rang et grimpe à la 4e place à l’Est. Les Lakers, 3e à l’Ouest, cèdent du terrain à Phoenix (2e) et Utah (1er).

Leader à l’Est, Philadelphie a dominé Sacramento 129-105, malgré les absences de Joel Embiid et Ben Simmons, chacun touché à un genou. Tobias Harris, près du triple-double (29 points, 11 rebonds, 8 passes) a pris le relais au niveau du leadership offensif. Il a été parfaitement secondé par Shake Milton (28 points).

Milwaukee a décroché son 6e succès consécutif, aux dépens de San Antonio (120-113), qui menait pourtant de 14 points en première période. Giannis Antetokounmpo a inscrit 26 points et délivré 15 passes, ajoutant 8 rebonds. Les Bucks occupent la troisième place à l’Est, à une victoire de Brooklyn.

Les Clippers ont balayé Charlotte 125-98. Sept joueurs ont inscrit au moins 10 points chez les Clippers (4e à l’Ouest), Paul George (22 points, 10 passes) finissant meilleur marqueur, Kawhi Leonard en ajoutant 17.

Memphis s’est joué 111-103 de Golden State, privé de Stephen Curry, blessé.