Gala de boxe: Vanackère à nouveau expéditif, joli combat de Merhy, Turco peut être déçu

Ryad Merhy (28 ans, 29 victoires, dont 24 avant la limite, une seule défaite) est remonté samedi soir sur le ring du Dôme de Charleroi, dont il était descendu avec la ceinture de champion du monde des lourds-légers (- 90,719 kilos) autour de la taille, le 19 octobre 2019.

Mais cette fois c’était sans public, et même sans perspective de nouvelle victoire, puisque le Bruxellois et son très coriace partenaire d’entraînement congolais Youri «El Toro» Kalenga, ont juste livré un fort beau combat de démonstration en six rounds qui aurait ravi les spectateurs s’il y en avait eu.

La plupart des quinze duels au programme de la réunion ont d’ailleurs tenu toutes leurs promesses.

La palme revient à Antoine Vanackère (26 ans, 16 victoires donc neuf par KO, une seule défaite), champion de Belgique des super-légers (entre 61,237 et 63,503 kg), dont le magistral crochet gauche décoché au foie de son adversaire croate a mis fin au combat après... 64 secondes.

On s’attendait pourtant à voir Ivan Njegac lui tenir la dragée haute pendant les huit rounds, comme face à Mohamed El Marcouchi, il y a deux ans à Mariakerke.

Le fils du promoteur de la réunion Alain Vanackère s’était déjà montré aussi expéditif ou presque, contre un autre Croate, Filip Poturovic, le 19/9/2020 à Wavre.

Un seul Belge a perdu! Mais le super-léger Angelo Turco qui n’avait certes pas les faveurs du pronostic face à l’Irlandais Niall O’Connor, a le droit de se montrer déçu car sans doute méritait-il au moins le nul, un des trois juges l’ayant d’ailleurs pointé gagnant (58-57).

À l’inverse, le lourd-léger Badre Jalane (4 combats, 4 victoires) n’a pas à se plaindre du pointage unanime en sa faveur des trois juges, dont un 60-55, à l’issue de son acharné combat contre le Serbe Milos Jankovic.

Le super-moyen (entre 73,028 et 76,205 kg) carolo Michel Garcia (16 victoires, 1 défaite), 32 ans, absent depuis près de deux ans, a été convaincant lors de son comeback face au Serbe Sladjan Dragisic, qui a fait preuve d’un grand courage pour atteindre la limite. Ce qui n’avait pas été le cas lors d’une précédente confrontation dans la même salle en 2018.

Le poids moyen (entre 69,853 et 72,574 kg) irlandais Craig O’Brien ne s’attendait probablement pas à devoir se surpasser pour être déclaré vainqueur aux points face au Polonais Daniel Przewieslik, au terme du choc le plus explosif et le plus indécis de la réunion.

Le super-plume (entre 57,152 et 58,967 kg ) Stéphane Voda, 27 ans, qui affrontait le Polonais Robert Niedzwiedzki, arrêté par l’arbitre au 2e round, n’a pas eu beaucoup de mal à demeurer invaincu en sept combats.

Le poids lourd Kamel Kouaouch, 31 ans, lui aussi toujours invaincu après onze combats, tous victorieux, s’est contenté de dominer le Tchèque Jiri Svacina, surtout soucieux de ne pas prendre trop de coups, quitte à n’en donner aucun.

Enfin les frères polonais Sebastian et Alan Walas qui ont été tétanisés peu après le premier coup de gong, respectivement par Pierino Paglierini et Ray Moylette, ne se souviendront peut-être jamais qu’ils ont un jour figuré à l’affiche d’une réunion au Dôme de Charleroi.