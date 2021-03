The Voice France: séquence émotion avec Élodie, candidate atypique

Élodie, une Niçoise de «petite taille», s’est présentée devant le jury de The Voice France ce samedi soir. Elle a été bouleversante avec sa reprise de «Si maman si».

L’ultime soirée d’auditions à l’aveugle dans The Voice France a été l’occasion pour les derniers candidats de se présenter face au jury, espérant intégrer l’une des équipes de cette nouvelle saison.

Parmi les candidats de la soirée, ce samedi soir sur TF1, Élodie, 39 ans, a ému les quatre coaches avec son interprétation de «Si maman si» de France Gall. Un texte qui fait écho à l’histoire de la candidate.

Malheureusement pour elle, Élodie n’a pas été retenue. Marc Lavoine, Florent Pagny, Amel Bent et Vianney ont été surpris en découvrant d’où venait cette voix presque enfantine.

«C’est une môme», lancera Florent Pagny avant de découvrir la candidate et de rester bouche bée...

Élodie, qui ne manque pas d’humour, a rapidement détendu l’atmosphère après son passage: «Vous pensiez que vous étiez dans The Voice Kids».

Le jury s’est expliqué, alors qu’aucun des fauteuils ne s’est retourné. «J’imaginais aussi que vous étiez une fille de 16 ans, mais franchement, ce n’est pas ça qui m’a retenu», a expliqué Vianney. «On se disait avec Amel qu’on aurait pu y aller. On était à rien. Il y a vraiment des petites imperfections de justesse. Et malgré tout, j’ai trouvé ça charmant tout du long. (...) Il faut vous le dire aussi. C’est évidemment une surprise quand on vous voit et j’imagine qu’il faut beaucoup de courage dans la vie en général».

Élodie savait qu’elle surprendrait le jury. Mais elle a fait de sa différence une force. «Ma maman, elle a souffert plus que moi, parce qu’il y avait les regards parfois ou des gens qui faisaient des messes basses ou qui me montraient du doigt. Forcément, elle avait peur pour moi», a-t-elle expliqué.

La Niçoise repart de l’émission avec fierté. «The Voice était un rêve, pas un plan de carrière. Je ne jouais pas ma vie, je ne suis pas déçue, j’ai fait ce que j’avais à faire. La musique est une passion, et si j’ai des propositions grâce à l’émission, je ne vais pas dire non», a-t-elle déclaré dans une interview à Gala.