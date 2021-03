Temps plus nuageux ce dimanche

Une perturbation affaiblie sera à l’origine d’un ciel très nuageux en beaucoup d’endroits dimanche matin, avec encore de faibles pluies ou bruines, selon les prévisions de l’IRM.

Un peu de neige fondante pourrait également tomber sur les hauteurs de l’Ardenne. En cours de matinée, les précipitations se décaleront vers le sud­-est et le temps deviendra sec partout mais les nuages resteront prédominants.

L’ouest du pays bénéficiera par contre de quelques éclaircies temporaires, qui deviendront plus nombreuses en fin de journée.

Les maxima se situeront entre 3 et 9 degrés. Le vent sera modéré, et assez fort en bord de mer, de secteur nord.

Ce soir et cette nuit, les éclaircies deviendront d’abord plus larges. Plus tard, la nébulosité redeviendra abondante du centre à l’est du pays, avec éventuellement quelques gouttes de pluie ou un flocon en Hautes­ Fagnes. Un peu de brouillard (givrant) pourra également se former sur le relief.

Les minima varieront de ­-2 degrés en Haute Ardenne à +4 degrés à la mer.

