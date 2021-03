But et qualification pour De Bruyne en FA Cup, nouvelle défaite pour Benito Raman

Manchester City s’est qualifié pour les demi-finales de la FA Cup samedi en l’emportant 0-2 à Everton grâce, notamment à un but de Kevin De Bruyne.

Des buts tardifs d’Ilkay Gundogan (84e) et de Kevin De Bruyne (90e), ont offert à Manchester City son billet pour les demi-finales de la FA Cup au détriment d’Everton. Kevin De Bruyne était entré au jeu à la 79e minute à la place de Raheem Sterling. Plus tôt dans la journée, Southampton s’était également qualifié grâce à sa victoire 0-3 sur le terrain de Bournemouth grâce à l’ancien Standarman Moussa Djenepo (37e) et à Nathan Redmond (45e+1 et 59e). Dimanche, Chelsea accueille Sheffield United alors que Leicester affronte Manchester United.

En Allemagne, Schalke 04 est plus que jamais lanterne rouge de la Bundesliga après une nouvelle défaite, face à Monchengladbach, cette fois (0-3) lors de la 26e journée de Bundesliga. Lars Stindl (15e), Stefan Lainer (63e) et Nico Elvedi (72e) ont inscrit les trois buts. Les coéquipiers de Benito Raman, qui est sorti à la 64e minute de jeu, n’ont plus gagné la moindre rencontre depuis le 9 janvier face à Hoffenheim (4-0) et ne comptent que 10 points, soit 11 de moins que le Hertha Berlin et Mayence. Monchengladbach est 9e avec 36 unités.

En Italie, Radja Nainggolan et Cagliari ont été battus en déplacement sur le terrain de Spezia (2-1) lors de la 28e journée de Serie A. Roberto Piccoli (49e) et Giulio Maggiore (80e) avaient offert une avance confortable à la Spezia avant que Gaston Pereiro ne réduise l’écart (83e) et que Joao Pedro ne voie son égalisation annulée par l’arbitre de la rencontre (90e+4) pour une position de hors-jeu. Nainggolan a joué toute la rencontre et a été averti en première période. Au classement de la Serie A, Cagliari reste 18e et premier relégable avec 22 points soit un de moins que le Torino qui affronte la Sampdoria dimanche.