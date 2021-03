Amputée suite au Covid, elle est devenue un symbole | Testing: «Je suis un chasseur de crottes de nez» | A 9 ans, elle propose des solutions à son bourgmestre | Le belle histoire derrière la start-up Fresheo: 10 infos qui font du bien

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Amputée suite au Covid, Elia Fontaine, l’icône malgré elle

Elia. Voilà un prénom qui aura incarné cette année Covid depuis que la jeune Elia Fontaine a contracté le virus avec pour dramatique conséquence d’être amputée d’une partie de sa jambe droite. La Wanzoise (18 ans à l’époque) a su rebondir à force de courage et de soutien de son entourage. Elle est devenue l’icône d’une communauté wanzoise unie face à la pandémie, jusqu’à avoir son visage affiché en grand sur la maison communale pour encourager le port du masque. Il y 12??mois, jour pour jour, Elia Fontaine était testée positive au Covid.

2 Une coiffeuse collecte les cheveux contre la pollution des océans

Vous les voyez parfois tomber devant vous le cœur serré mais Amélie Rock récupère vos cheveux pour dépolluer la planète.

3 Cinq truffes renifleuses d’explosifs à l’abbaye de Brogne

Assis dans le long déambulatoire de l’abbaye de Brogne, Marco piaffe d’impatience devant la double porte d’une ancienne salle de restaurant désertée depuis trop longtemps. Sa queue fouette l’air glacial. Il est pressé de jouer et attend le signal. En fait, ce chien militarisé, dressé pour renifler des substances explosives, a un besoin viscéral de se défouler la truffe. Il a été génétiquement programmé pour servir.

4 Le buzz des élèves de deuxième secondaire

Des élèves de 2e secondaire du collège de Godinne-Burnot font le buzz sur la toile avec leur vidéo de sensibilisation à ce fléau.

5 De Namur au Sahara avec Le Vî Tacot

Parcourir plus de 6000 km entre la France et le Maroc pour la bonne cause: c’est le défi qu’espèrent relever ces deux étudiants.

6 VIDÉO | 25 000 origamis pour aider à dire un dernier adieu aux défunts

Nombre de familles n’ont pu dire un dernier au revoir à un proche. La Plateforme des soins palliatifs de la province a distribué 25 000 origamis.

7 Testing: «Bonjour. Je suis un chasseur de crottes de nez»

Pour bloquer la chaîne de la contagion, toutes les classes, enfants symptomatiques ou asymptomatiques mais ayant eu un contact étroit avec leurs condisciples primo-infectés, sont appelés à se faire tester. Et à Bambois, les infirmiers chargés d’écouvillonner les petits nez se déguisent pour rendre ’atmosphère plus légère.

«Bonjour. Je travaille avec Gargamel et je suis un chasseur de crottes de nez», dit-il d’un ton badin.

8 Fresheo: une success story namuroise

Bien des succès ont souvent pour origine une histoire personnelle à laquelle s’ajoute une volonté farouche d’entreprendre, voire d’innover. Namurois de souche, Marvin Ndiaye a connu, à l’adolescence, un problème de santé qui s’est traduit, notamment, par une prise de poids conséquente, que tous les régimes entrepris, à l’époque, n’ont pas réussi à endiguer.

Grâce à une alimentation saine et variée, Marvin finira par perdre près de 50 kg. Et ce, confie-t-il, sans subir la moindre frustration.

Une perte de poids qui créera un déclic chez ce jeune homme âgé, aujourd’hui, de 23 ans, et lui donnera l’envie de faire profiter un maximum de personnes de son expérience, en leur proposant de manger mieux pour vivre mieux au quotidien.

Camille (9 ans) ramasse 400 canettes et écrit au bourgmestre

C’est le genre de lettre qu’un bourgmestre aimerait recevoir plus souvent… Jean-Michel Javaux a été touché par celle que Camille Jeunechamps, une petite Amaytoise âgée de 9 ans, lui a écrite de sa main pour le sensibiliser à la problématique des cannettes usagées jetées sur la voie publique. «Elle est cosignée par son petit frère et ses parents, mais on sent qu’elle l’a écrite elle-même. C’est très touchant», confie le bourgmestre d’Amay.

10 PHOTOS ET VIDÉO | Marion, une artiste… différente

Elle s’exprime peut-être plus difficilement que les autres; pense différemment, autrement; semble parfois un peu perdue… Mais à la voir manipuler les bouts de papiers et morceaux de cartons, on perçoit son envie, sa passion de créer.Marion Mertens est trisomique. Mais cette jeune Hannutoise de 25 ans est avant tout artiste.

