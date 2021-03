VIDÉO | Sans Hazard mais avec Courtois, le Real l’emporte face au Celta Vigo

Un doublé de Karim Benzema (20e et 30e) et un but de Marco Asensio (90e+3) ont permis au Real Madrid de l’emporter 1-3 face au Celta Vigo et d’enchaîner un huitième match de rang sans défaite en Liga, le but de Santi Mina ne permettant aux joueurs de Vigo que de sauver l’honneur (40e).

Où s’arrêtera-t-il Avec un nouveau doublé, Karim Benzema a offert la victoire au Real Madrid sur le terrain du Celta Vigo 3-1 samedi pour la 28e journée de Liga, et permet aux «Merengues» de s’approcher à trois points du leader, l’Atlético Madrid.

Les hommes de Zinédine Zidane ont pris les devants grâce à un doublé de l’inarrêtable Karim Benzema, d’abord de l’intérieur du pied droit (20e), puis du gauche (30e), et une passe décisive de l’avant-centre français pour Marco Asensio en fin de match (90e+4), alors que Santi Mina avait réduit l’écart (40e) de la tête.

Capitaine en l’absence de Sergio Ramos, préservé car de retour de blessure au genou gauche, Benzema a encore survolé la partie samedi après-midi en Galice, avec un deuxième doublé en une semaine, après celui contre Elche (2-1).

Si l’on omet ses trois matches manqués pour une blessure aux adducteurs entre fin février et début mars, Benzema a marqué 8 buts sur les 6 derniers matches qu’il a disputés toutes compétitions confondues.

Pas loin des deux meilleurs buteurs de Liga, Lionel Messi (21) et Luis Suarez (18), «KB9» totalise 17 unités en championnat et 21 toutes compétitions confondues cette saison.

Et surtout, il s’est érigé en élément indispensable de l’attaque de Zinédine Zidane.…brillant par contraste avec les occasions manquées de ses équipiers offensifs, à l’image de son centre pour Vinicius (27e) qui aurait dû terminer dans les filets sans la maladresse du jeune Brésilien.

Avec cette version instoppable de Benzema, le Real (2e, 60 points) n’a plus perdu depuis le 30 janvier, et a depuis enchaîné 8 victoires et 2 nuls toutes compétitions confondues.

Et il reste dans la course au titre, à trois points de l’Atlético (63 pts), qui reçoit Alavés dimanche (17h30 GMT), et un devant le FC Barcelone (59 pts), qui se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad dimanche soir (20h00 GMT).

Dans ce revers, le Celta Vigo a toutefois montré quelques signes encourageants, avec des fulgurances en contre.…qui n’ont malheureusement jamais abouti.

Les coéquipiers de Iago Aspas, loin de la zone rouge cette saison (11e, 34 pts), peuvent aborder le dernier quart de la saison plus sereinement que la saison dernière, où ils avaient dû batailler jusqu’à la fin pour éviter la relégation.