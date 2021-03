Le CIO «respecte et accepte» la décision d’interdire les spectateurs étrangers aux Jeux

Il n’y aura pas de spectateurs venant de l’étranger aux Jeux olympiques de Tokyo reprogrammés cet été, en raison de risques sanitaires importants liés à la pandémie de Covid-19, ont annoncé samedi les organisateurs des Jeux.

Les parties japonaises de l’organisation sont arrivées à la conclusion que les spectateurs «ne pourront pas entrer au Japon au moment des Jeux olympiques», prévus du 23 juillet au 8 août, une décision que le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP) «respectent pleinement et acceptent», selon un communiqué.

«Nous partageons la déception de tous les supporters olympiques du monde entier, et naturellement des familles et amis des athlètes, qui avaient prévu de venir aux Jeux», a déclaré le président du CIO, Thomas Bach. «J’en suis vraiment désolé. Nous savons que c’est un grand sacrifice pour tout le monde. Nous avons dit dès le début de cette pandémie qu’elle nécessiterait des sacrifices. Mais nous avons aussi dit que la sécurité est primordiale. Chaque décision doit respecter le principe de sécurité avant tout. Je sais que nos partenaires et amis japonais ne sont pas arrivés à cette conclusion à la légère. Comme pour eux, la priorité absolue du CIO était, est et demeure d’organiser des Jeux Olympiques et Paralympiques sûrs pour tous: pour tous les participants et, bien sûr, pour nos aimables hôtes, les citoyens japonais. Nous sommes aux côtés de nos partenaires et amis japonais, sans aucune forme de réserve, pour faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 un grand succès.»

Les spectateurs du monde entier devront donc suivre les Jeux par écran interposé. «Avec nos diffuseurs détenteurs de droits, nous ferons tout notre possible pour que les passionnés du monde entier puissent vivre pleinement l’esprit olympique», avance Thomas Bach. «De cette manière, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 seront la lumière au bout du tunnel et une manifestation parfaitement sûre de paix, de solidarité, et de la résilience de l’humanité pour vaincre la pandémie».