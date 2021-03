Le pilote de ligne voulait s’envoyer en l’air; Nu pour effrayer les scouts… 9 histoires judiciaires survenues en Wallonie

L’ecstasy provoque le crash de sa carrière de pilote de l’air; À 69 ans, il aime se dévêtir devant les scouts, dans les bois; Il inonde les urgences avec des centaines d’appels… Découvrez 9 histoires survenues cette semaine dans les tribunaux en Wallonie.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal. S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins. Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de juger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition.

L’Avenir vous invite à découvrir ces petites scènes insolites de vos tribunaux mais aussi des tranches de vie.

1. Le futur pilote de ligne surpris avec de quoi s’envoyer 44 fois en l’air

2. Nu dans les bois pour effrayer les scouts

Les adeptes du scoutisme aiment la nature. Parfois, celle-ci ne le leur rend pas! Triste tableau en effet que celui offert à des adolescentes de 13 et 14 ans en camp dans la région de Bièvre. Alors qu’elles marchaient dans des bois, plusieurs d’entre elles sont tombées nez à nez avec un homme de 69 ans nu comme un ver. À chaque fois, il identifiait un camp de jeunes scouts et observait leurs trajets, avant d’aller à leur contact en tenue d’Adam.

Citation de la semaine Un vétérinaire n’est pas un expert balistique +LIRE LE COMPTE-RENDU

4. Il avait plus de 38 000€ cachés dans sa voiture... par peur des voleurs, affirme-t-il

Le 12 février, la police des autoroutes contrôle Samuel S., un Leuzois né en juin 1989. Il est au volant d’une Mercedes Citan. Lors de la fouille du véhicule, une cache est découverte à l’arrière. Elle contient une somme de 38 000 euros en petites coupures, ainsi que deux GSM! L’intéressé est porteur d’un joint de cannabis et de deux autres téléphones. Un cinquième appareil sera encore retrouvé à proximité.

La défense du trentenaire est assez culottée.

5. Le septuagénaire frappe une octogénaire pensant qu’elle maltraite son chien

«Je ne sais pas ce qu’il s’est passé mais j’ai vu rouge. Je me rappelle l’avoir bousculée et avoir mis des coups mais j’étais dans un état second» Profond défenseur de la cause animale, il pensait qu’une passante âgée de 80 ans maltraitait son chien.

6. Il inonde les urgences avec des centaines d’appels

«Je peux faire chier qui je veux, y compris un procureur du roi» aurait lancé ce quinquagénaire bien connu de la justice lors d’une de ses précédentes auditions. De fait, il s’en est donné à cœur joie. À cœur joie, le prévenu s’en est donné aussi dans les faits reprochés: 111 appels passés au service 100 dans la nuit du 25 au 26 juillet 2019, 144 à la police dans la seule journée du 17 janvier 2020, 159 appels au 112 lors d’un week-end de septembre 2020.

7. La rébellion pour… un lacet un lacet jaune fluo se termine au tribunal et par une enquête du comité P

Un mois après son interpellation par la police, il se présente au commissariat pour réclamer un lacet jaune fluo perdu au moment des faits: «Sans lui, mon pull était moins bien!» Mais la demande tourne à la rébellion. L’homme doit s’en expliquer au tribunal tandis qu’une enquête a été initiée par le comité P pour violence de la part d’un agent.

