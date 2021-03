Une lockdownparty à l’origine de l’incendie aux Éditions Weyrich ?

L’incendie qui a provoqué l’embrassement du hangar contenant le stock de livres des éditions Weyrich serait dû à une soirée d’anniversaire qui était organisée juste à côté du bâtiment, selon la bourgmestre.

«Ils n’étaient plus que 6 au moment où les pompiers sont intervenus mais ils étaient plus nombreux au départ. Les autres n’ont pas été courageux et ont préféré s’enfuir.» Au téléphone, les propos de Michèle Mons Delle Roche, la bourgmestre de Neufchâteau, sont cinglants.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie a touché la maison d’édition Weyrich, ravageant complètement le hangard où étaient stockés les livres.

Une enquête est ouverte par la police locale. Mais la bourgmestre de Neufchâteau avance déjà une explication. «Le feu aurait pris suite à une fête d’anniversaire d’un groupe de jeunes». Sur sa page Facebook, la bourgmestre avance même un chiffre: 6 jeunes. «En fait, ils étaient plus nombreux. Ils étaient vraisemblablement près du mur du hagard avec un réchaud à gaz pour se réchauffer. C’est quand ils ont voulu changer la bonbonne que le feu aurait pris.»

D’abord avec l’eau d’une piscine

Michèle Mons Delle Roche retrace la suite des événements: les fêtards auraient d’abord tenté d’éteindre le feu avec l’eau d’une piscine puis avec l’extincteur d’une voiture avant, finalement, d’appeler les pompiers.