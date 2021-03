Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce samedi en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

1. Coronavirus: Le nombre de personnes hospitalisées toujours en hausse

Selon les chiffres mis à jour samedi matin par l’Institut de santé publique Sciensano, 2.153 personnes sont hospitalisées en raison d’une infection au coronavirus, dont 550 patients traités en soins intensifs. + LIRE ICI

2. Des patients hospitalisés plus jeunes

Les patients Covid hospitalisés sont-ils plus jeunes, plus gravement atteints par les variants? On fait le point avec le Professeur Laterre (Saint-Luc). + LIRE ICI

3. Gabriel et Marguerite en colère après leur passage au centre de vaccination: «Une heure trente d’attente pour une piqûre d’une minute»

Ils étaient là à l’heure, mais ce couple de seniors (82 et 85 ans) n’en est pas moins resté debout pendant 1 heure 30 avant de recevoir le vaccin. + LIRE ICI

4. VIDÉOS | Face à la crise du coronavirus, 8 nouveaux témoignages d’ados: «J’avoue que je trouve la vie un peu triste»

Covid-19: Cela fait plus d’un an qu’ils traversent le désert, frappés de plein fouet par la crise sanitaire... On s’est rendu au collège Saint-Vincent, à Soignies (province de Hainaut), en vue de récolter les témoignages d’adolescents. Comment vivent-ils la situation au niveau scolaire et mental surtout? Voici 8 nouveaux témoignages de jeunes de 16, 17, et 19 ans. + LIRE ICI