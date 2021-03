Mons s’impose au petit trot contre Liège

Les Renards ont dominé Liège 69-56. Les Mosans n’ont réellement rivalisé que lors du premier quart.

Liège, boosté par sa récente victoire à Louvain, a signé une excellente entrée en matière et a d’ailleurs clôturé le premier quart avec trois unités d’avance. Les Renards ont immédiatement remis les pendules à l’heure en resserrant les rangs en défense tout en se montrant nettement plus prolifiques en zone offensive, 28-13 dans le deuxième quart. Les Montois n’ont plus été inquiétés en seconde mi-temps, le coach Vedran Bosnic a même pu faire tourner son banc.

Dans l’autre match de ce vendredi soir, Alost s’est incliné contre Louvain 71-76.