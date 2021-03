Euroligue: 16e victoire pour Valence, blessure pour Sam Van Rossom

Les Espagnols de Valence se sont imposés vendredi soir en déplacement en Russie, au Khimki Moscou (68-77) pour le compte de la 30e journée en Euroligue de basket. Le Belge Sam Van Rossom a terminé la rencontre sans avoir inscrit le moindre point.

Match plutôt serein pour les coéquipiers de Sam Van Rossom qui ont profité d’un excellent premier quart-temps pour s’offrir une 16e victoire en Euroligue. Dans le sillage de Derrick Williams (18 points) et de Mike Tobey (12 points et 9 rebonds), les Espagnols prenaient les commandes de la rencontre après dix minutes (17-27). Les Russes tentaient bien de réagir au deuxième acte, remporté 21-17, mais restaient à distance respectable à la pause (38-44).

Très collectif (22 passes dont 8 pour Martin Hermannsson), Valence maîtrisait la deuxième mi-temps (49-58 et 68-77) pour rentrer en Espagne avec une nouvelle victoire au compteur. Le meneur des Belgian Lions, l’équipe nationale belge de basket, Sam Van Rossom, n’a pas marqué (0/1 à 2 points et 0/3 à 3 points) mais a capté 3 rebonds et délivré 4 passes décisives en 20 minutes. Au classement, Valence reste en course pour une qualification pour les play-off avec un bilan de 16 victoires pour 14 défaites. Ils pointent à la 10e place.

Jeudi prochain, ils accueilleront les Allemands du Bayern Munich pour le compte de la 31e journée en Euroligue de basket. Pour rappel, les huit meilleures équipes, sur 18, seront qualifiées pour les play-off de la compétition.