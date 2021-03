Télétravail: des tests proposés là où il n’est pas possible

Le télétravail reste obligatoire dans les entreprises du privé comme dans le secteur public, a confirmé vendredi la Premier ministre Alexander de Croo, à l’issue du Comité de concertation.

Le Premier ministre a par ailleurs annoncé que des dépistages seraient proposés là où le travail à distance est impossible.

«Le télétravail n’est pas un luxe. C’est une obligation si nous voulons inverser la tendance exponentielle potentielle du virus», a insisté M. De Croo (Open Vld) sur ce point.

Le Premier ministre a ajouté que pour le travail qui ne pouvait être effectué à distance, des dépistages seraient proposés à partir de lundi sous une forme de tests approfondis dans les services publics et les entreprises où le risque est le plus élevé. Ces tests auront lieu d’abord dans des lieux où un médecin du travail est présent, afin qu’ils puissent se dérouler dans les règles de l’art.

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a), a aussi évoqué les secteurs de la la police, de l’enseignement, aux côtés de lieux où le télétravail est impossible comme autant de domaines de tests préventifs.

Selon le cadre réglementaire actuel, les tests antigéniques peuvent déjà être effectués dans les entreprises, a commenté le ministre, tout en admettant que cela pouvait être quelque peu compliqué en raison des exigences d’enregistrement.

L’idée est donc de mettre ces tests rapides à la disposition des entreprises et des services publics, de veiller à ce qu’ils ne nécessitent pas trop de formalités administratives et d’enregistrement et à ce qu’ils puissent être effectués par des personnes ayant des qualifications différentes.

M. Vandenbroucke souhaite également adapter au plus vite le cadre réglementaire pour que les gens puissent acheter eux-mêmes les tests auprès des pharmaciens, une possibilité qui n’est pas autorisée actuellement.»La société y gagnerait beaucoup», estime-t-il. «Nous ne voyons pas tellement cela comme un billet d’entrée pour certaines activités, mais plutôt comme un moyen de se protéger et de protéger les autres», a dit le ministre.