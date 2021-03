Codeco: la «patate chaude» de l’école renvoyée aux ministres de l’Enseignement

Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont renvoyé la problématique de l’école aux ministres de l’Enseignement de chaque communauté. BELGA

Le Comité de concertation a décidé de charger les ministres de l’Enseignement d’imaginer une liste de mesures à court terme, dans le but de limiter encore les risques de contamination au coronavirus dans le cadre scolaire.

«L’analyse ‘track & trace’ montre que les contaminations se font principalement à deux endroits: les écoles et le lieu de travail», a annoncé vendredi le Premier ministre, Alexander De Croo, à l’issue de la réunion du Comité de concertation.

Il a donc été décidé, pour ce qui est des écoles, que «les ministres de l’Enseignement doivent venir pour lundi avec une liste de mesures pour faire en sorte de limiter au maximum les risques de contamination» dans les écoles, a expliqué le Premier ministre.

Il ne s’agit pas de mesures «pour dans deux semaines» ou pour «après les vacances de Pâques», a-t-il ajouté. Il s’agit de mesures, encore non définies donc, qui devraient entrer en vigueur le plus rapidement possible.

«Rouvrir les écoles après les vacances de Pâques» reste une priorité, qui justifie de limiter au maximum les contacts dans le mois qui vient, a martelé le Premier.