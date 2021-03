Sepp Kuss reste chez Jumbo-Visma jusqu’en 2024

Sepp Kuss, 26 ans, a prolongé son contrat avec Jumbo-Visma jusqu’à la fin de 2024. L’Américain l’a annoncé lors d’une session de chat avec des supporters et des fans de cyclisme. Jumbo-Visma a confirmé la nouvelle immédiatement après.

«Je suis très heureux de cette prolongation de contrat. Ces trois dernières années, je me suis senti très bien dans cette équipe», a déclaré Kuss.

«La direction et les coureurs de l’équipe Jumbo-Visma constituent tout simplement un environnement agréable. Ils me comprennent en tant que coureur, mais surtout en tant que personne, et c’est ce que je trouve spécial. De cette façon, nous faisons ressortir le meilleur de chacun. J’ai toujours mes chances et cela m’aide à rester motivé. Dans cette équipe, nous poursuivons toujours de grands objectifs, ce qui est très excitant et très spécial. J’espère donc continuer comme ça et vivre de grands moments ensemble.»

Kuss a impressionné ces dernières années en tant que lieutenant de Primoz Roglic en haute montagne. L’année dernière, l’Américain a terminé 15e du Tour alors qu’il était au service du Slovène. Il était souvent le dernier homme à aider Roglic pendant les ascensions. Kuss a également remporté une étape du Dauphiné l’année dernière. En 2018, il a empoché trois étapes et le classement général du Tour de l’Utah. En 2019, le grand public a appris à le connaître après une victoire d’étape sur la Vuelta.