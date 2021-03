Comité de concertation: le plan «plein air» mis en pause, des mesures attendues dans les écoles

L’évolution des chiffres de l’épidémie de coronavirus a poussé les autorités à avancer d’une semaine le Comité de concertation. Avec un (petit) tour de vis à la clé, consistant principalement en un report du plan «plein air».

La situation de la Belgique s’est détériorée. C’est le constat dressé par le Premier ministre, Alexander De Croo, en ouverture de la conférence suivant le Comité de concertation (Codeco).

«Le virus circule plus rapidement. Nous nous rencontrons plus souvent également, le nombre d’occasion de contaminer autrui augmente donc. Mais, après un an de crise, nous savons ce qu’il faut faire: réduire nos contacts. C’est la seule manière de limiter les contaminations et les hospitalisations à cause du virus», a expliqué Alexander De Croo.

Première mesure décidée par le Codeco: le plan «plein air», prévu le 1er avril, est mis en pause. Comprenez qu’il est reporté sans nouvelle date annoncée. La situation sera réévaluée dans les prochaines semaines.

«Nous ne pouvons pas nous permettre ces assouplissements, à l’exception des activités pour les jeunes qui pourront avoir lieu dans des groupes restreints de maximum 10 personnes», a-t-il détaillé.

La perspective d’ouvrir totalement les écoles après Pâques, soit le 19 avril, est toujours l’objectif que les autorités se sont fixé. Le 1er, c’est trop tôt.

Mais l’école est un des principaux lieux de contamination aujourd’hui. Il doit donc y avoir des adaptations prévues. Les ministres de l’Enseignement sont invités à réfléchir ce week-end à des mesures complémentaires. «Il faut sécuriser au maximum nos écoles», a lancé le Premier ministre. Il ne s’agit pas de mesures «pour dans deux semaines» ou pour «après les vacances de Pâques», a-t-il ajouté. Il s’agit de mesures, encore non définies donc, qui devraient entrer en vigueur le plus rapidement possible.

Le nombre de sièges dans les trains à destination d’un lieu touristique sera limité, a également décidé vendredi le comité de concertation.Sauf les jours d’école, seuls les sièges côté fenêtre pourront être utilisés dans les trains, excepté pour les moins de 12 ans.

Autre objectif toujours affiché: pouvoir rouvrir l’horeca le 1er mai.