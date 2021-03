Avant Mouscron – Ostende: «Le terrain? On doit faire avec», reconnaît Simao

Fort de son succès face au Standard, Mouscron espère enchaîner à domicile. Car le maintien passera certainement par des succès au Canonnier.

Un stade où les Hurlus ont décroché 17 unités sur les 30 récoltées. Preuve que les équipes n’apprécient pas spécialement ce déplacement chez les Hennuyers. Notamment à cause d’un terrain difficile que Mbaye Leye avait allégrement critiqué. «Et je le comprends, avoue Jorge Simao. On préférait aussi jouer sur un billard. Mais on doit s’adapter. Nous, on est doublement pénalisé. Car en plus, on ne peut pas s’entraîner dessus pour le préserver. C’est dommage car on a des joueurs techniques pour développer du jeu au sol. Mais c’est compliqué. Dans notre situation, on doit tout faire pour gagner».

Nouvelle occasion donnée ce soir face à Ostende, l’une des révélations de la saison. «Ils méritent de se battre pour le top 4. Ils mettent beaucoup d’intensité dans le jeu. Ils peuvent nous poser différents problèmes. C’est un style de jeu que j’apprécie pour certains points. Mais nous nous sommes préparés pour le contrer».

Notons que pour cette rencontre, le Portugais peut compter sur le retour de Matias Silvestre, remis de sa blessure à la cheville. «Tous les joueurs sont disponibles. Benjamin Van Durmen avait pris un coup sur le pied mais il est apte à jouer». Fabrice Olinga, suspendu, sera le seul absent.