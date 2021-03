Le site de la Zad est rasé: «On ne veut plus de signe de présence»

Les sapins sont abattus à la Zad! L’intercommunale veut donner l’impression qu’elle va de l’avant: les Zadistes, c’est bien fini!

Battre le fer tant qu’il est chaud! Cela n’aura pas traîné. Moins de 5 jours après l’évacuation de la ZAD par les forces de police, le propriétaire du site, l’intercommunale IDELUX aura mis le turbo. Le sommet de la Sablière est méconnaissable vu de la route en face d’Idelux. Les arbres sont à terre et l’éclaircie se voit depuis le bas de la rue.

On parle bien des arbres scolytés qui étaient dangereux. Ce n’est finalement pas l’entreprise Fruytier qui les aura enlevés, mais Grégoire. La mise à blanc partielle lui a été attribuée pour un montant total estimé de 52 580,00€ HTVA.

En moins d’une semaine, les riverains dont la route est toujours bloquée auront vu passer des tonnes de gravats. La démolition et le nettoyage sont effectués par l’entreprise Lambert Frères pour un montant total de 17 160€ hors TVA. Question: «Qui va payer tout cela?».

Autre défi relevé, celui de la réalisation de la sécurisation du site. Une clôture a été dressée par les Pépinières Maîtrejean. Leur travail a été estimé à 14 560€ hors TVA.

Tout cela est évidemment un signe, la future zone artisanale est dans les cartons. Un repeuplement du territoire par les zadistes, c’est bien terminé.

Cette éventualité n’est apparemment pas sous-estimée par les forces de l’ordre qui contrôlent toute la zone. Les nombreuses camionnettes du fédéral sont toujours bien là, tout comme aux alentours du siège de l’intercommunale.

On devine que cela restera le cas durant un certain temps, dont ce week-end qui pourrait donner des idées à des activistes nostalgiques de venir pour une hypothétique reconquête à Arlon.

Elie Deblire: «Les affaires personnelles? Tout est remis au Parquet»

Du côté d’Elie Deblire, président d’Idélux, on s’explique. «On a pratiquement tout déblayé. On a tout trié, dont les bois, les métaux. La mise à blanc des épicéas va se terminer rapidement. On coupe tous les bois scolytés. Le DNF nous dira ce qu’il faudra faire pour la zone naturelle, mais la plupart des bois vont être abattus. Pour les affaires personnelles, on a remis tout au parquet, c’est la police qui décidera ou pas de garder certains éléments, on essaiera de retrouver les propriétaires. J’ai vraiment insisté sur cela, on ne va pas s’approprier le bien des gens. On ne veut plus de signes de présence, on va nettoyer les graffitis en accord avec le SPW.»